陳玉珍強推修法！韓國瑜嘆「壓力太大」 遭助理當面嗆：我們壓力也很大

記者陳思妤／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修法，要將助理費除罪化，公費助理補助費直接交由立委統籌運用，且「免檢據核銷」，引起爭議，助理連署陳情，助理工會今（12）日進行抗議，並和陳玉珍當場對話。立法院長韓國瑜也趕到現場說要跟大家致意，稱會重視助理權益，但他也忍不住說自己最近工作壓力太大，遭現場助理反嗆，「助理壓力也很大」。助理們也當場拿出連署要韓國瑜簽名，但韓國瑜並沒有簽。

助理工會今天在立法院抗議，陳玉珍到場說要正面面對助理訴求，之後則和助理到會議室對談。韓國瑜也隨即趕到現場，他稱，這是自己當院長以來第一次助理工會正式請願，所以一定要來跟大家打招呼跟致意一下，提案委員跟助理工會也在，大家可以多溝通。

韓國瑜還稱，很難得行政院長卓榮泰是國會助理出身，他也是擔任民代助理，兩個院長都是助理出身，「各位心中酸甜苦辣我們都走過這條路」。但他還沒說完就開始咳嗽，咳完還說自己「最近工作壓力太大」。遭到助理當場反嗆，「助理壓力也很大！」

韓國瑜嘆「壓力太大」，遭助理當面反嗆（圖／翻攝畫面）

韓國瑜則要大家聽他說完，大家有意見可以隨時表達，大家來陳情、請願，未來即將開公聽會，助理工會都可以和盤托出，把心裡話講出來。他強調，自己一定會特別重視提案委員提案，也重視國會助理大家權益，請大家放心，謝謝大家。

接著韓國瑜就說，自己還要開會，邊說邊準備往外走，而助理則高喊，「院長要背書嗎？」還拿了連署要請韓國瑜簽名，不過韓國瑜只說了，「沒關係…這個提案委員…」，讓助理不滿齊喊，「請院長簽名」，但韓國瑜並沒有再回應也沒有簽名，就直接往外走。

助理當面請韓國瑜簽名連署相挺，但韓國瑜沒簽（圖／翻攝畫面）

