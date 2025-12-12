陳玉珍強推助理費除罪化炎上！律師正名：「貪污」助理費除罪化

國民黨立委陳玉珍。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提案修改立法院組織法，將立院編列預算之公費助理經費，改為直接撥給立委使用，還免檢據核銷，宣稱為助理費案除罪化。引發許多立委助理反彈，律師陳怡凱直言，這不是什麼助理費除罪化，而是貪污/詐領助理費除罪化。

陳怡凱在「一個律師的筆記本」粉專直言，「助理費除罪化」這個名稱並不合適。助理費本來就不構成犯罪，無所謂除罪化的問題。自始至終，除罪化的對象都不是助理費。

陳怡凱強調，有罪的，是貪污；有心人想要以除罪化來護航的，也是貪污。

陳怡凱表示，這不只是單純的修辭問題而已。採用什麼名稱，會在很大程度上影響看待事物的方式，不可不慎。

