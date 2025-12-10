陳玉珍強推立委自肥法案！有助理爆遭施壓禁簽連署 黃捷：慣老闆令人不齒

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨立委陳玉珍力推「助理費除罪化」法案，在不分黨派立委辦公室引發不滿，超過200位國會助理連署要求撤回提案，國會助理工會更揚言週五會在立法院抗議。不過，傳出有6名朝野立委下令自家助理不得簽連署。對此，民進黨立委黃捷9日痛批，這種慣老闆行為令人不齒，立委自肥法案應該立即撤回。

國民黨中央下令陳玉珍修《立法院職權行使法》，主張「立委每月補助費」可由立委統籌運用，且免檢據核銷，遭質疑是幫同黨立委顏寬恆、民眾黨新竹市長高虹安等人涉詐領助理費解套。然而，國民黨立院黨團總召傅崐萁卻稱之為「保障助理的先進立法」，陳玉珍9日也強調，自己不會撤案，請大家不要污名化修法。

黃捷9日透過臉書喊話，請陳玉珍撤回「助理費除罪化」這種自肥提案，立委怎麼能提法案，讓助理費全進自己口袋？傅崐萁還敢說這是「進步法案」？若是為顏寬恒的官司解套，真的吃相難看。

黃捷強調，不論哪一黨的助理，他們都是帶著理想走進國會，更應受到制度保障。國會助理工會發起「捍衛勞權」連署，她也鼓勵助理加入，卻有藍營委員要求助理撤簽，這種慣老闆行為令人不齒。

黃捷說，身為立委，她堅決反對這種赤裸裸的自肥行為。這項荒謬提案，不應只是「暫緩」，應立刻撤回。

