陳玉珍強推離島建設條例最快本週三讀！國台辦樂喊：樂觀其成

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人陳斌華主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

國民黨立委陳玉珍等人提出《離島建設條例》部分條文修正草案，增訂離島得指定地區設置離島自由貿易示範區，被質疑為推動「一國兩制」試驗區鋪路，為中國開後門，法案最快在本週強行闖關。對此，中國國台辦發言人陳斌華（7）日幫腔稱，樂觀其成，還批評民進黨當局罔顧金門、馬祖民生和民眾呼聲，站在民意的對立面。

陳玉珍等人要修《離島建設條例》，主張增訂離島得指定地區設置離島自由貿易示範區，由於已過協商冷凍期，最快將於本週強行闖關。修法被質疑有國安疑慮，級為中國「洗產地」。民進黨發言人韓瑩6日也批評，藍白無視社會質疑與國安風險，執意為中國開後門，一旦放行，恐讓離島淪為洗產地破口，重創台灣製造的國際信譽。

國台辦今天舉行例行記者會，媒體詢問，對於陳玉珍的提案被質疑為「一國兩制」試驗區鋪路，陸委會也稱當前兩岸情勢複雜，涉兩岸往來事宜需在兩岸條例架構下處理，有何評論？

陳斌華稱，「只要是有利於兩岸同胞利益福祉包括金門、馬祖發展的事，我們都樂觀其成」。他還稱聲，民進黨當局為謀取政治私利，漠視民眾意願和金門、馬祖發展需要，罔顧金門、馬祖民生和民眾呼聲，站在民意的對立面，不得人心。

