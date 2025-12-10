陳玉珍強推「助理費除罪化」 喊助理工會「不必在媒體放話」

國民黨立委陳玉珍提出修法。（圖／東森新聞）





國民黨立委陳玉珍提出修法，要將助理費除罪化，惹出不少質疑聲浪，就連藍營自家人也不挺，更讓超過250位基層助理連署反對！這時助理工會透露，三黨立委都有人要求助理撤簽。傳出民眾黨立委劉書彬就是其中之一，對此劉書彬否認施壓，強調只是要助理「好好思考」。

立委（國）陳玉珍：「助理工會如果真的有心，幫助理同仁爭取權益，那就坐下來討論，來跟我們討論，我是開大門走大路。」

強調開大門走大路，但針對陳玉珍提案修法，將助理費除罪化，跨黨派助理全都反彈，是否因此陳玉珍在立法院，電話接不停，但就算充滿爭議，陳玉珍也沒打算停。

立委（國）陳玉珍：「陳玉珍的提案也不等於就是最終版，請他們工會來討論喔，不用不必透過什麼媒體放話，或者是什麼抗爭啊，政治抗爭。」

陳玉珍態度堅定，但傳出若法案表決，可能會有5位藍委跑票，現在助理們不分朝野，連署要求撤案的更有超過250位。

國會助理工會副理事長田飛生：「有些委員可能基於某種立場，委員辦公室就沒有，本來有簽後來又撤簽，那有些是說不簽這樣，應該三黨都有啦。」

藍綠白立委都有人大發雷霆，傳出其中之一，就是民眾黨劉書彬。

立委（眾）劉書彬：「在場的時候我就說請他們自己去好好思考一下，我們呢還在黨團，還在更多的討論空間當中。」

立委（民）王美惠：「助理的權利要他們爭取啦，因為我們不能介入他們的權利。」

立委（國）羅智強：「助理工會的意見，還有社會各界的意見，我覺得都很重要，也都值得重視，所以我們都會予以參考。」

現在助理們也將在12號集結爭取權益，更將直接拜會陳玉珍，因為若修法通過之後，每個月大約44萬的助理費會直接進到立委口袋，由立委統籌運用，而且不用檢附單據核銷，花去哪沒人知道，未來公費助理的權益更是大受衝擊。

立法院長韓國瑜vs.記者：「助理費的部分，已經發表，謝謝發表聲明了，謝謝。」

助理費除罪化，壓力來到立院龍頭身上，韓國瑜表達立場說任何修法，都不該侵害助理權益，法案引發社會高度爭議，但陳玉珍說什麼都不退，更讓賣命的助理們很是心碎。

