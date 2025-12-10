陳玉珍強推「助理費除罪化」！新北議員林秉宥嘆：一夕回到解放前

記者楊士誼／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」提案引起反彈，立院助理工會也發動連署，並有超過250位國會助理簽署。民進黨新北市議員林秉宥今（10）日表示，多年來累積多少血淚才慢慢進步，卻「一夕回到解放前」。他表示，原本的制度讓他完全不用擔心薪水晚發、少發或到不該去的地方，如今的改變，除了對渴求助理費的人以外，看不到任何好處。

陳玉珍提案修正立法院組織法第32條、 33條及35條，當中明定將立法院編列預算之公費助理經費，改為直接撥給立委使用，並由立委自行訂定助理薪資、保險、退休金等，更刪除「聘用助理人數上下限規定」、拿掉「公費」字眼，且修法後立委使用補助費可不用單據，引起外界擔憂。

林秉宥發文表示，陳玉珍推的助理費法案，不管是立委或是地方民意代表，其版本精神與措施其實只有簡單幾個字：「一夕回到解放前」。累積了多少的血淚才慢慢進步，保障助理，嚇阻壞老闆；就這樣「一夕回到解放前」，猶如這幾十年的民主路都沒有走過一樣。

林秉宥指出，每個月助理都要拿憑證給他簽名，助理的薪水沒有一毛錢過自己的手，甚至每個月都還要代墊數萬元的勞健保費用，本來的制度讓他完全不用擔心薪水會晚發、少發、又或去到不該去的地方，讓他可以專心在政治工作上，「但現在這樣的改變，除了那些對助理費有所渴求的人以外，我看不到任何的好處」。

