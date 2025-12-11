陳玉珍快看！推「助理費除罪化」惹眾怒 284位助理連署撤案

即時中心／潘柏廷報導

國民黨立委陳玉珍力推「助理費除罪化」修法，就是要將助理費交由立委統籌，更無須檢據核銷；儘管國會助理工會表達抗議，但陳玉珍仍堅持不撤案，使得國會助理發起連署要求撤案。最新消息，截至今（11）日中午11時為止，共49間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室、2黨團，共計284位助理連署。

針對陳玉珍想推動「助理費除罪化」修法一事，被外界視作自肥條款，原因就是由立委統籌助理費，更可免檢據核銷，國會助理們除發動連署撤案外，今日上午更在立法院紅樓3樓邀請各黨派立委連署支持。

連署發起人劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞，亦是民進黨立委陳秀寶的助理也發聲明表示，他們是一群在立委身邊默默耕耘的政治工作者，協助委員站在質詢台上監督行政機關、處理問政瑣事，更努力兌現與選民的承諾，堅定地為各自的信念努力。



同時聲明指出，默默耕耘的她們，非到萬不得已，實在不想以這種方式佔用媒體資源。今天選擇以不露臉及不發言的方式邀請立委連署，希望將焦點放在立委與助理間的承諾，「也請立委們在面對選民的時候，不要忘記回頭看看背後這群一直支持著您們共同打拼的助理們」。

國民黨立委陳玉珍。（圖／民視新聞資料照）

聲明更說，他們的訴求真的很簡單，只是想請陳玉珍撤回讓助理們失去勞動權益保障的提案，真的只是這樣而已，別無所求，這項提案迫使助理們走在鋼索上，助理們戰戰兢兢的為委員付出，卻看不到未來的方向。｢我們深刻明瞭若提案委員們執意通過提案，我們無力更無法去要求委員們停止行使職權，但衷心希望委員們以及社會大眾可以理解國會助理的心聲與困境」。

最後聲明強調，他們想謝謝自己的老闆陳秀寳非但不反對，更支持他們爭取權益，讓他們可以順利連署來發聲。更謝謝這284位助理們的合作與幫助，讓助理們的心聲可以真實呈現，並共同捍衛勞動權益，衷心感謝每一位助理的不同聲音與鼓勵，更期盼國會助理權益能受到保障，不被剝奪。

