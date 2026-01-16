陳玉珍怒喊「我是福建人不是台灣人」！梁文傑：是中華民國國民就好

記者陳思妤／台北報導

梁文傑主持陸委會例行記者會（圖／翻攝畫面）

國民黨立委陳玉珍要修《離島建設條例》，設置離島自由貿易示範區，被質疑是要洗產地，反紫光奇遊團成員許美華更爆出，陳玉珍跟美國智庫說，自己不是台灣人，不擔心中國打過來，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門。陳玉珍今（16）日受訪時則爆氣拿出身分證直呼，自己就是福建省金門縣人，「我早就說過一百遍我不是台灣人」。對此，陸委會副主委梁文傑說，沒有意見、無所謂，只要是中華民國國民就好了。

陳玉珍今天在立法院受訪時爆氣拿出身分證直呼，自己的出生地寫的是「福建省金門縣」，她是福建省金門縣人，從小到大都是這樣寫。「從小到大就被教導是福建人！」陳玉珍怒喊，台灣是台灣那個島，國家名字就是中華民國，她是中華民國國民、是金門福建人，「我從小到大就這樣認知，沒有錯誤啊！」

陳玉珍也不滿說，為什麼要這樣歧視金門？在金門設自貿區自貿港就是洗產地，台南跟高雄也有自貿港，為什麼不會說是洗產地，爭取跟高雄、台南一樣，就要覺得金門要洗產地、做非法的事情？

陳玉珍怒轟，這種所謂台派的人，「我也不屑當台派，我本來就不是台灣人，我早就說過一百遍我不是台灣人」，她是中華民國國民這毫無疑問，她是金門人。

對此，梁文傑今天在例行記者會中被問到此事，他解釋，在金門設立自貿區的問題，主要考慮是因為金門腹地小，港口又不是國際港，港口基本上沒辦法停泊大型國際商輪，未來如果成立自貿區貨和原料，必然都是從大陸進來的。他指出，以自由貿易港現行做法，貨進來在自由貿易港加工出去，就很可能有洗產地風險，把大陸產品變成金門產品、台灣產品來出口到其他國家去，問題在這裡。

梁文傑直言，任何事情都可以討論，但有些事情的難題非常明顯，台中港或台北港的貨跟原料大部分是從其他國家來，然後在台灣製造出去，可是金門不具備這樣的條件。他也說，至於陳玉珍說自己是福建人，「這我沒有意見，因為中華民國確實有福建省，她說她是福建人不是台灣人，無所謂，只要是中華民國國民就好了」。

至於陳玉珍說，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門，梁文傑直言，「那是她認為…誰也不知道，我們都是料敵從寬」。

