即時中心／潘柏廷報導

國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法，主張助理費全交由立委統籌，且不需須檢據核銷；消息一出引發各界譁然，更讓至少284位國會助理連署要求撤案，但目前最新進度為陳玉珍與國會助理工會達成3項共識，只是對方仍不撤案。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌今（14）日在臉書認為，陳玉珍硬提修法，正好趕在藍委顏寬恒「詐領 108 萬助理費」三審定讞之前，目的只有一個「幫顏寬恒脫罪」。

張育萌今日清晨在臉書指出，國民黨的全黨「即刻救援」，陳玉珍不是第一次幫顏寬恒；第一，陳玉珍硬提「助理費貪污除罪」，引爆社會強烈反彈，卻堅持不撤案。時間點偏偏「這麼巧」，正好趕在顏寬恒「詐領 108 萬助理費」三審定讞之前，目的只有一個「幫顏寬恒脫罪」。

第二，這也不是陳玉珍第一次出手幫顏寬恒，張育萌說明，2020年，顏寬恒立委落選後，準備回台中海線經營選區，靠的，就是陳玉珍的幫忙，而4年前，台中一場大雨，造成烏日成功東路 30 多戶大淹水，第一時間，時任立委陳柏惟就到現場解決；結果一週後，陳玉珍卻硬要發公文給各部會，要求中央政府在她發文的隔天，親自到現場會勘。

第三，立委發文要求會勘，中央部會敢不來嗎？張育萌分析，問題是，陳玉珍是金門立委，烏日淹水關陳玉珍什麼事？這種區域立委，實在管太寬了吧？「答案很簡單。顏寬恒落選後，回國民黨部當副秘書長。就在陳玉珍發文前不久，顏寬恒才剛辭掉副秘書長的工作，回到地方準備重新經營」。

綜合上述，張育萌進一步說，沒有立委身份，顏寬恒叫不動中央部會。於是，陳玉珍出現了，幫顏寬恒發函、用立委的權力，替顏寬恒鋪路未來選舉。

最後，張育萌強調，時隔四年，陳玉珍再次現身，只是這次，看起來要幫的忙更大——不只是替落選立委撐場面，而是把這個差一步就要被關進去的人，直接從監獄門口拉回來。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／陳玉珍惹眾怒仍硬幹？助理費除罪化修法被揭為「他」脫罪

