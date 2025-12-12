陳玉珍慘了！提案「助理費除罪化」蔣萬安也不挺 北市議員發聲了

即時中心／高睿鴻報導

國民黨立委陳玉珍等人，近日打算對助理費修法，若通過，該款項將改由立委統籌運用、免檢據核銷，遭外界質疑嚴重侵害助理權益；以及立委「自肥」、為自己量身打造小金庫。對此，高達近300名跨黨派助理，不僅連署要求撤案、今（12）天更到北市中山南路集結抗議。而對陳玉珍等人來說，可能更沒想到，竟連部分自家人都不願相挺，如台北市長蔣萬安，就在民進黨北市議員林延鳳的追問下，坦言不挺助理費修正案。

林延鳳今（12）日說明，藍營立委提案修法、將助理費除罪化，引發廣大爭議，甚至傳出，有藍白立委助理也反對修法，全都遭到噤聲。不過，她今天質詢蔣萬安時，後者才終於鬆口、表態反對修法，損及民代助理的權益；並且承諾，將向提案立委陳玉珍、以及國民黨立院黨團總召傅崐萁，反映意見並表達自己的立場。

林延鳳指出，陳玉珍提案修改《立法院組織法》，取消立委聘用助理人數上下限規定，刪除「公費」助理的「公費」兩字；未來，助理費會先撥入立委帳戶，再由立委自由運用，且不必核銷單據。近300名助理憂心，此修法一旦通過，恐危及助理的權益，故連署要求撤案。隨後，今天質詢蔣萬安時，林延鳳進一步提到，蔣在立委任內，曾被稱為「勞權戰神」；更曾宣示台北市要爭取保障勞動權益、打造友善職場環境，如今是否同意「助理費除罪化」做法？

民進黨台北市議員林延鳳。（圖／林延鳳辦公室提供）

林延鳳當場說明，根據藍營立委的提案，未來助理費都需匯入立委帳戶。蔣萬安則先回應，目前只從新聞中得知這件事，並不清楚條文內容，但他認為，修法不應損及助理的權益。眼見蔣萬安打起模糊仗，林延鳳趕緊追問，「你現在是國民黨內受到大家期待的人，是否應該對這件事表態？」；並且進一步提醒，現在科技進步，聯絡不需要靠飛鴿傳書，應該隨時打電話給傅崐萁、陳玉珍表達態度。

蔣萬安則回應說，「我公開地講，我的態度、立場非常明確」，相關法規修訂，都不應傷害到助理的權益，之後會找機會，與國民黨立院黨團的同志反映。林延鳳甚至補充說，現在竟還傳出，疑似有在野黨立委，飆罵反對修法的助理；以及，還對參與連署的助理「查水錶」，還逼人辭職、威脅要解雇等。因此，她特別提醒蔣萬安，立法院助理的工作地點，正在位在台北市，市府應密切注意，是否有違反「勞基法」等情事。

