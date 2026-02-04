陳玉珍成功爭取了！春節金門第四波加班機 明9時開搶

民航局與航空公司釋出第四波金門春節返鄉加班機，兩家航空業者將於2月5日上午9時開放共計1184個機位訂購。此次增開的班機主要集中在春節前後尖峰時段，包括立榮航空的2月13至15日以及華信航空的2月19、21、23日北金航線。

民航局與航空公司釋出第四波金門春節返鄉加班機，兩家航空業者將於2月5日上午9時開放共計1184個機位訂購。（資料照／翻攝畫面）

「旅行社是否優先訂走機票？」針對金門鄉親普遍質疑的問題，民航局空運管理組長戚培芳於協調會中明確澄清，今年春節疏運期間不存在此問題。戚培芳表示：「在管制期間內，不僅民航局會嚴格監督兩家業者，消保官也會進駐現場，確保訂票公平性。」

據民航局統計，今年春節第一波疏運兩家航空公司已提供97160個座位，加計後續兩波加班機，總計已達107238個座位數，較去年增加4860個座位。然而，台金航線春節機票仍一票難求，前三波加班機訂位均遭秒殺。

「每年春節訂返鄉機票，都是金門鄉親的年度大事。」國民黨金門籍立委陳玉珍昨（3）日邀集交通部民航局、縣府觀光處及兩家民航業者召開春節加班機協調會。她指出，多數鄉親最希望能訂到過年前後兩天的尖峰時段機位，因此特別要求航空公司調度資源，透過放大機型方式增加座位數。

經協調後，立榮航空承諾增加2月13、14、15日北金航班，預計釋出684個機位；華信航空則增加2月19、21、23日北金航班，預計提供500個機位。兩家航空公司將統一於2月5日上午9時開放訂位，尚未訂到機票的民眾可把握此次機會。

針對長期制度改善，陳玉珍要求民航局落實督導兩家民航業者，確保每年提供的春節台金航班疏運量比例與每日飛往金門的平均座位總數不得少於前一年。她強調：「相關單位應持續檢討訂購機票作業，提供更完善、更便利的服務，讓每位鄉親都能順利返鄉過節。」

陳玉珍爭取金門春節加班機，第4波2/5開放訂位！（圖／陳玉珍立委服務處）

此次協調會成功爭取到的第四波加班機，將緩解春節期間金門返鄉機位緊張的情況。陳玉珍期盼透過增加機位數量，讓更多金門鄉親能夠開心返鄉團聚，平安返回工作地。

