陳玉珍成功爭取春節金門加班機 第4波2月5日開放訂位

照片來源：立委陳玉珍辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

連假的離島返鄉機票常是一票難求，金門春節疏運工作正緊鑼密鼓進行中。金門立委陳玉珍國會辦公室今（4）日表示，陳玉珍昨日邀集交通部民航局、縣府觀光處及兩家民航業者代表召開協調會，針對仍有鄉親反映訂不到機位問題，尋求擴大疏運量能的可能。陳玉珍成功爭取金門春節第4波加班機，2月5日上午9時開放訂位。

協調會達成兩點共識，第一是民航局應落實要求兩家民航業者，每年提供春節台金航班疏運量比例與每日飛往金門平均座位總數，不得少於前一年。第二是對於今（115）年春節疏運工作，將加開第4波加班機。立榮航空將增加2月13、14、15等3日北金航班座位數（放大機型），華信航空則是增加2月19、21、23等3日北金航班座位數（放大機型），以上航班都將於5日起開放訂位，以協助鄉親順利返鄉及回到工作地。

陳玉珍表示，每年春節訂返鄉機票都是金門鄉親年度大事，從她擔任立委以來，幾乎年年都召開協調會來要求加開班機。而鄉親普遍都質疑，是不是有優先提供旅行社團體訂票？或是航空公司都保留部分機位未開放？才讓鄉親年年都得苦苦守候在電腦前上網訂票或打電話訂票。

照片來源：立委陳玉珍辦公室

對此，民航局空運管理組組長戚培芳說明，今年春節疏運第一波兩家航空公司就已提供97160個座位數，加計後續兩波加班機，合計已經提供107238個座位數，與去年相比，增加4860個座位數。而民眾質疑旅行社是否有優先把票訂走的問題也不存在，因為在管制期間內，不僅民航局會緊盯兩家業者，消保官也會現場監督，因此鄉親不用擔心有旅行社優先拿團體票的問題。

陳玉珍進一步提到，大部分鄉親都希望爭取能訂到過年前兩天以及收假前兩天等尖峰時段的機位，因此她也特別拜託兩家民航公司能夠儘量調度，讓這幾天尖峰時段的班機能夠利用放大機型的方式，提供更多的座位數，來讓鄉親有訂到機位的機會。

經協調後，兩家航空公司業者允諾將會以放大機型的方式來增加座位數，立榮航空將增加2月13、14、15等3日北金航班座位數，預計釋出684個機位，華信航空則是增加2月19、21、23等3日北金航班座位數，預計釋出500個機位，這些航班也確定於2月5日上午9時起開放訂位。

至於長遠制度面的改進，陳玉珍則是希望金門每位鄉親都能夠順利訂票返鄉過節，相關單位也應該持續檢討訂購機票作業，提供更完善、更便利的服務。她也要求民航局，應落實要求兩家民航業者，每年提供春節台金航班疏運量比例與每日飛往金門平均座位總數，不得少於前一年。

陳玉珍希望透過提供更多的機位數量，來努力完成春節疏運平安順利，她的服務團隊也會一如既往地在春節疏運的期間，在各機場做好服務鄉親的工作，讓鄉親可以開心的返鄉，平安的返回工作地。

照片來源：立委陳玉珍辦公室

