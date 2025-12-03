陳玉珍拋「助理費除罪化」！立院民進黨團喊話：千萬別再黑箱表決

記者楊士誼／台北報導

鍾佳濱表示，若依照國民黨的提案內容一律將助理費視為「薪資的補充」，恐怕會讓立委薪酬超乎社會認可的程度。（圖／記者楊士誼攝影）

國民黨立委陳玉珍提案修改「立法院組織法」與「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，明定助理費由立委「統籌運用」且免檢據核銷。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（3）日表示，若依照提案內容一律視為「薪資的補充」，恐怕會讓立委薪酬超乎社會認可的程度；同黨立委林楚茵認為，希望提案能好好討論而非讓藍白強渡關山；立委吳思瑤也表示，國民黨應三思而後行。

鍾佳濱表示，助理費規定引起很多討論，有人說是歷史共業但嚴格來講，國民黨提案的受益者也不限黨派，在各級民意代表中對於助理費編列的性質或有不同，立法院公費助理編列金額相當高，若依照提案內容一律視為「薪資的補充」，恐怕會讓立委薪酬超乎社會認可的程度。但相對於非六都民代而言，他們支領的金額若要聘請助理可能人數有限，視為業務支出或許還有道理，任何提案都應該進入立院做充分討論，各黨派千萬不要再逕付二讀、沒收討論、過水協商、黑箱表決。

林楚茵指出，尊重每個立委提案的權利，有什麼需求、選民壓力或政治立場都歡迎，但希望藍白不要強渡關山，就如同昨天的程序委員會上，國防特別預算不給過，卻讓其他法案可以完全不經討論甚至逕付二讀。她表示，陳玉珍的提案有什麼樣的需求，請她提案後能好好討論，而不是藍白想過就過、不給討論。

吳思瑤則表示，藍白提出的爭議法案越來越多，助理費除罪化也涉及為個案量身訂做、政治干預司法之嫌，這樣的條款也是社會非常在意的，「我們要的是更清廉的政治，呼籲國民黨三思而後行」。

