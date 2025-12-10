陳玉珍拒撤案「助理費除罪化」 何欣純發聲力挺國會助理

即時中心／徐子為報導



國民黨籍立委陳玉珍提修法，打算將助理費「除罪化」，明定助理費直接匯給立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引起跨黨派基層助理不滿，已有75間立委辦公室及252位跨黨派助理參與聯署。對此，台中市長候選人、民進黨籍立委何欣純也發聲「力挺所有為自己權益發聲的國會助理」，她認為，任何使這套制度倒退、讓助理權益受損的修法，立委有責任盡捍衛阻止。





何欣純於社群指出，立法院助理制度，是台灣民主發展走了數十年才建立的成果。任何使這套制度倒退、讓助理權益受損的修法，我們有責任盡捍衛阻止。



她感嘆，立法院助理雖然隱居幕後，但卻是立法委員的重要團隊夥伴、與支柱。無論黨派立場如何，我們都要共同守護立法院助理的權益。



何欣純強調，她會堅定支持所有為自己權益發聲的國會助理，同時也呼籲立院各黨團，共同以更負責的態度來面對這份制度的未來。



反助理費除罪化連署發起人表示，已有44間民進黨籍立委辦公室、24間國民黨籍立委辦公室、5間民眾黨委員辦公室及2個立院黨團，共計75間辦公室及252位助理參與聯署，並且持續增加中。並將於明日上午8時50分在紅樓三樓，誠摯邀請朝野委員一同連署，期盼朝野委員與助理們站在一起，共同守護勞權。



立院國會助理工會則透露，他們將於本週五（12日）上午9時30分於立院正門集會。

