陳玉珍拒撤案！綠營排審公費助理任用條例反制 許智傑：盼國民黨三思

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，引發跨黨派基層助理炸鍋。民進黨籍司法及法制委員會召委莊瑞雄變更11日會議議程，將邀有關單位就「助理費成小金庫、立院組織法恐自肥」專案報告，同時審查綠委許智傑等人所提「立法院公費助理任用法草案」案。對此，許智傑今（10日）表示，自己提出公費助理法案，是為了要保障助理的權益，並呼籲國民黨三思。

針對陳玉珍提出助理費除罪化修法，民進黨籍召委莊瑞雄昨日突然變更議程，11日將邀請法務部、審計部、行政院主計總處等就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案？」進行專題報告，並備質詢；同時也將審查許智傑等23人擬具「立法院公費助理任用法草案」案。

對此，許智傑今日表示，對立法委員來說，助理是民主政治運作相當重要的一環，自己提出公費助理法案，是為了要保障助理的權益，同時也規範義務，也希望讓助理更能延續立法的專業，更能提升立法委員問政的品質，希望國民黨三思。

許智傑指出，「立法院公費助理任用法案」是為了提升助理薪資待遇，保障助理的工作權益，並且加上其義務跟規範，包括利益迴避、保密規範、滲透間諜行為等，更符合社會期待，並且希望讓助理更能延續立法的專業，更能提升立法委員問政的品質。他也透露，不論藍綠白都有許多助理表示，他們非常反對國民黨提出立委自肥的法案，希望撤回這樣的提案，但敢怒不敢言，助理們看到他提出這樣的法案都很欣慰，而他也謝謝莊瑞雄排審，讓助理的權益再度受到重視。

