陳玉珍拒撤「助理費除罪化」！黃捷批藍委1舉動轟：慣老闆

政治中心／陳慈鈴報導

黃捷（左）針對「助理廢除罪化」提案，表態堅決反對這種赤裸裸的自肥行為。（圖／黃捷辦公室提供）

國民黨立委陳玉珍提案修法「助理費除罪化」，明定助理費將由立委「統籌運用」還可以「免檢據核銷」，引發多名國會助理不滿，連署要求撤案；陳玉珍則表示，不會撤案，且強調「我提這案子是非常的公正」，內容是經過嚴整的研究，不是隨意提出來的。話題持續延燒，引發各界討論。對此，民進黨立委黃捷指出國民黨立委1個舉動是「慣老闆行為令人不齒」。

黃捷9日於臉書表示，捍衛助理的勞動權，請陳玉珍撤回「助理費除罪化」這種自肥提案！立委怎麼能提法案，讓助理費全進自己口袋？傅崐萁還敢說這是「進步法案」？若是為顏寬恒的官司解套，真的吃相難看。

廣告 廣告

黃捷說，不論哪一黨的助理，他們都是帶著理想走進國會，更應受到制度保障。國會助理工會發起「捍衛勞權」連署，我也鼓勵助理加入。卻有藍營委員要求助理撤簽，這種慣老闆行為令人不齒。

黃捷強調，身為立委，我堅決反對這種赤裸裸的自肥行為。這項荒謬提案，不應只是「暫緩」，應立刻撤回。

對於「助理費除罪化」引發爭議，韓國瑜表示，工會提出相關的擔心與訴求，一定充分的轉達給提案委員與黨團審慎考量。他身為立法院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

更多三立新聞網報導

國會助理費除罪化引反彈 陳玉珍拒撤回！藍議員不忍發聲

喊反對到底！蘇巧慧轟助理費除罪化「大走回頭路」：支持同事參與反制

助理費除罪化惹議！韓國瑜「盡力溝通」：修法不該侵害助理權益

不滿陳玉珍助理費除罪化！國會助理發聲明要求撤案：逾200人連署

