陳玉珍拚金門縣長竟認同中國！盛讚「融合示範區」政策

政治中心／綜合報導

日前高調宣布將代表國民黨參選2026年金門縣長的立委陳玉珍，今（16）日赴中國福建參加茶博會時，面對媒體訪問當場脫口稱讚中國拋出的「融合示範區」政策，並說明原因，直言：「金門是跟對方脫離不了關係的」。

陳玉珍今日受邀參加福建茶業博覽會開幕式與系列活動。根據《東森新媒體Ettoday》報導，陳玉珍在場強調：「金門因地理位置比較特殊、離廈門特別近，肉眼就可以看到廈門。所以金門的發展與大陸（中國）是脫不了關係的，因為金廈一衣帶水。而且大陸（中國）先前提出兩岸融合示範區、廈金同城等政策，這對金門的幫助是很大的。」

要脫離了？陳玉珍拚金門縣長竟認同中國「融合示範區」政策：脫不了關係

陳玉珍不僅盛讚中國對金門、廈門的經貿融合示範區政策，更強調雙方交流是自己的競選政策中心。（圖／民視新聞資料照）

陳玉珍強調，希望金酒能更多往對岸銷售，她認為這與金門民生產業息息相關。她進一步說：「所以金門的交流不會斷，會繼續有來有往；一定要跟大陸（中國）多多往來，我會將此當作參選金門縣長的政策中心。」至於國民黨未來路線走向，陳玉珍則抱持正面態度，認為新主席鄭麗文上任以後，就說雙方一定要再深化交流，陳玉珍認為這一點非常重要。









