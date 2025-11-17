陳玉珍拚金門縣長竟認「中國示範區」 林楚茵開酸：是拚做中共代理人？

記者詹宜庭／台北報導

林楚茵批評，陳玉珍到底是要選金門縣長，還是拚做中共代理人？（資料圖／記者楊士誼攝影）

表態將投入2026年金門縣長選舉的藍委陳玉珍，昨日出席於中國福建舉辦的海峽兩岸茶業博覽會，她受訪時提到，中國先前提出兩岸融合示範區、廈金同城等，這對金門的幫助很大，且金門地理位置特殊，發展與中國脫不了關係，因此一定要和中國多多往來，這也將成為她參選金門縣長的政策中心。對此，綠委林楚茵今（17日）批評，陳玉珍到底是要選金門縣長，還是拚做中共代理人？現在是拿離島來表忠嗎？

林楚茵指出，陳玉珍昨日跑去中國，還說「金門與中國脫離不了關係」。她質疑，「明明想選台灣地方首長，卻公開認同中國的融合示範區政策，到底是要選金門縣長，還是拚做中共代理人？國民黨選了一個紅統主席鄭麗文，讓國民黨立委集體失寵，為了黨內的爭寵戲碼，陳玉珍現在是拿離島來表忠嗎？」

林楚茵提到，中國近年推動「兩岸融合示範區」，對金馬一直虎視眈眈。福馬同城通、金廈同城生活圈這些統戰包裝就是最明顯例子，陳玉珍先前還提案在離島設自貿區，疑似想幫中國洗產地。現在真相大白，不只是洗產地，更想用「自由貿易」之名，替中國資金打開離島大門、推動「融合示範區」，這完全印證她上周在院會質詢的經濟統戰警訊。

林楚茵開轟，國民黨從主席到立委，越比越紅，就是沒有把台灣人民放在眼裡，一心只想向中國表忠。國民黨的《離島建設條例》修法不只會讓台灣淪為中國「洗產地」的跳板，更可能替中國的統戰樣板開路。她會緊盯法案進度，因為案子已經排入委員會，隨時可能被排上議程遭藍白突襲通過。

