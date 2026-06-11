陳玉珍挺海峽論壇喊「可統戰對岸」 梁文傑酸：請展示一下成果

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陸委會副主委梁文傑今(11日)主持陸委會例行記者會。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海峽論壇將於6月13日登場，陸委會日前宣布，禁止中央機關、地方政府人員參與。國民黨立委陳玉珍聲稱「沒有必要」，代表政府對台澎金馬的民主沒有信心，「怎麼不認為我們也可以統戰他們呢？」。陸委會發言人梁文傑今天大酸說，陳玉珍說要統戰對方，就請陳玉珍展示一下統戰對方的成果給大家看。

陳玉珍近日受訪時說，「我個人覺得沒有這個必要」，這表示政府「對台澎金馬的民主信仰沒有信心」。她批評，「怎麼會認為一定是他們統戰我們？我們去跟他們交流，怎麼不認為我們也可以統戰他們呢？」

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對此，梁文傑在陸委會記者會回應，上週會這樣宣布是因為兩岸政策必須全國一致，不能分中央和地方政府，只要你是中華民國行政機關的人員，都應該採取一致立場。

梁文傑強調，既然中央認定海峽論壇是中共大型統戰平台，各級人員就應該遵循中央政策，不管你哪一黨，或是中央或地方政府。至於陳玉珍說要統戰對方，就請陳玉珍委員展示一下統戰對方的成果給大家看。

關於有無掌握現任立委要去參加海峽論壇？梁文傑回應，目前兩岸條例沒有限制立委赴中須經中央審查通過，至於這次有誰會去，我們心中有些名單，屆時再看看。兩岸政策必須全國一致，不然無法對抗中共步步進逼的各種手段，這也是這次會要求中央地方採取一致行動的原因。

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