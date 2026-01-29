陳玉珍挺「這人」參選中常委 馬郁雯揭國安破口：曾多次被中國統戰部招待

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨第22屆中常委選舉在即，民進黨台北市議員參選人馬郁雯今（29）日揭露，國民黨立委陳玉珍力挺的參選人鄧治平，除在選舉過程中涉嫌賄選，更是中國統戰部長期接觸的對象，又是一樁中國統戰勢力滲透國民黨的案例。

國民黨第22屆中常委選舉在即，國民黨立委陳玉珍力挺的參選人鄧治平。（中國國民黨網站、陳玉珍臉書）

馬郁雯今早在臉書上透過照片指出，現在陳玉珍具名推薦鄧治平的禮盒，正在國民黨黨代表圈內大肆發送，但根據國民黨中央常務委員選舉，為促進優質選風實施要點，候選人不得以請客、送禮方式從事競選，且文宣費用不得超過三十塊，違者黨紀處分。而禮盒內的牛肉乾與貢糖，顯然已經超過30塊限制，請問鄭麗文主席會秉公處理這項明顯的違紀事項嗎？

廣告 廣告

馬郁雯進一步指出，鄧治平除了涉嫌賄選之外，更大的問題是，他很有可能是中國統戰部滲透國民黨的棋子。媒體過去就曾多次報導鄧治平出訪中國，從西北的蘭州到東南的福州，都有鄧治平的身影，而接待鄧治平的單位，無一例外都是統戰部。

馬郁雯提及，上一個頻繁跟統戰部接觸的民眾黨籍、台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，她目前因涉嫌違反反滲透法，已遭羈押。「鄧治平是不是另一個國安破口？為什麼陳玉珍要力挺？我呼籲國安單位要嚴加徹查！」

馬郁雯揭，陳玉珍具名推薦鄧治平的禮盒，牛肉乾與貢糖顯然已超過30塊限制。（馬郁雯臉書）

​​​​

更多FTNN新聞網報導

政治讀新術／馬郁雯爆2類藍委陷入兩難 因高層透露助理費修法「會硬幹到底！」

因5千塊施壓中華電信幫喬官？馬郁雯赴北檢告發陳玉珍涉圖利、勒索

專喬中華電信人事案？她曝陳玉珍行徑：猶如金門土皇帝

