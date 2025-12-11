陳玉珍推助理費修法惹議 民進黨批：替貪污與慣老闆護航

（記者陳志仁／台北報導）國民黨立委陳玉珍近日提出《立法院組織法》修法，引發國會助理工會強烈反彈；民進黨發言人韓瑩今（11）日批評，藍白立委的修法方向恐使助理費「貪污合法化」，未來甚至無須檢據核銷，由立委自行統籌運用，等同讓助理費淪為「私房錢」，嚴重侵害助理權益。

圖／韓瑩強調，民進黨反對任何藉修法自肥、犧牲助理勞動權益的行為。（民進黨提供）

韓瑩指出，面對外界疑慮及助理強烈反對的聲浪，陳玉珍仍堅稱不會撤案，並要求工會「直接溝通」；此種回應引發外界質疑，認為她漠視助理權益，執意推動爭議修法，甚至疑似替涉及助理費爭議的國民黨公職護航，態度令人咋舌。

韓瑩批評，民眾黨立委劉書彬的行徑也引發討論，根據媒體報導，據傳其助理加入連署、為自身工作權益發聲時，劉書彬不但未予支持，甚至被爆出飆罵助理，作風強硬；此種對待基層助理的方式宛如「慣老闆」，更與民眾黨主席黃國昌一向強調的「公款公用」原則相矛盾。

韓瑩強調，民進黨反對任何藉修法自肥、犧牲助理勞動權益的行為；呼籲國民黨與民眾黨應儘速表態，公開反對陳玉珍此一被外界視為「挺貪污、挺慣老闆」的修法提案，共同維護國會助理的勞動權益，避免讓國會成為特權溫床。

