陳玉珍推助理費修法惹議 黃國昌籲「先停下」：公款公用原則不能退

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

國民黨立委陳玉珍提助理費除罪化相關修法，研擬將助理費交由立委「統籌運用」，引發爭議，民眾黨團總召黃國昌今（8日）被問及黨團立場，他強調，民眾黨除堅持制度化外，更重要的堅持是「一定公款公用的原則，沒有任何退縮的空間」，並強調應先停下來，聽聽社會大眾、國會助理工會的意見。

民眾黨團上午召開「台灣民主慘遭賴清德沒收」記者會，黃國昌、副總召張啓楷、前立委陳琬惠、成功大學法律學系教授許忠信及黨團主任陳智菡等人出席。

媒體詢問，對於陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，引發藍綠白國會助理炸鍋？想了解民眾黨團對修法的態度？黃國昌回應，針對助理費的事，上次全國正副議長來黨團拜會時，黨團立場說明的非常清楚，助理費過去產生非常多爭議，而在許多司法個案當中，初一、十五月亮長得不一樣，有必要針對助理費的制度化、法制化規範清楚。

黃國昌說，民眾黨團當時也成立的小組，請曾擔任過議員的黨籍立委黃珊珊、林國成成立一個小組在研議，在研議過程中，民眾黨最重要的一個堅持，除了制度化以外，更重要的堅持是一定公款公用的原則，沒有任何退縮的空間。

黃國昌指出，至於具體法律，到底要怎樣法制化，堅守公款公用的原則，也不要讓司法實務上出現初一、十五不一樣，不管是在起訴還是判刑時，會因人因黨而不同，這是接下來面對議題時，民眾黨的基本態度。

黃國昌提到，這次助理費修法，因為現在也才看到一個版本，委員會真的如果要排審之前，或許他覺得應該先停下來，聽聽社會大眾、國會助理工會大家的意見，因為不要讓一個推動制度化的修法，最後變成侵害助理權益，甚至貶低成所謂個案脫罪的修法，這樣子絕對不是在面對有關助理費或相關立委收到公費補助要求制度化一開始時所要解決的問題跟目標。

