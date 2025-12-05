陳玉珍推助理費除罪今付委審查！國會助理群起反對...田飛生批「自肥條款」：用多少、剩多少外界都看不到

國民黨立委陳玉珍日前提出「立法院組織法修正草案」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案」，因意圖將助理費除罪化引發爭議，而今（5日）立院處理報告事項時，現場立委無人表達異議，草案雙雙付委審查。立法院國會助理工會副理事長田飛生昨即指出，該案為立委自肥條款，並直言「好不容易朝向法制化，現在卻可能一筆錢又回到委員口袋，用多少、剩多少外界都看不到。」

陳玉珍提案內容指出，將把立委聘用公費助理「8至14人」改為「若干人」，並刪除公費助理的「公費」兩字。最具爭議的是將立院撥款給公費助理的經費，改為撥款給立委一定數額「統籌運用」，且「無須檢據核銷」。

針對草案改撥款一定數額給立委，民進黨團助理表示，根據立院歲出機關別預算表，明年度的公費助理預算為8.81億元，若修法通過，直接平分撥給113名立委，每位將可得一年779.9萬，無法得知經費運用去向。



對此，田飛生昨直言，在現行制度下，國會助理薪資有一定參考標準、制度也逐步趨向完善；若修法通過，將導致嚴重的「不透明化」，立委將掌握薪資生殺大權，現有的參考標準會消失，高低全憑立委個人喜好，甚至可能發生薪資造假的情況，「這根本是在考驗人性」。



田飛生也指出，若採總額撥款，助理費如果有剩餘極就可能落入立委私囊，形同變相「自肥」。他表示，現行助理的勞健保、勞退提撥皆由立院統一處理，若改為立委自行發放，這些法定權益可能充滿變數。



田飛生擔憂，未來立委可以以各種理由剝削助理福利，立委會願意按規定提撥6％嗎？年終獎金會照給1.5個月嗎？他也說，若改革回頭，將讓制度與透明度倒退，「好不容易朝向法制化，現在卻可能一筆錢又回到委員口袋，用多少、剩多少外界都看不到。」

