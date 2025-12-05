陳玉珍推助理費除罪化無異議付委 傅崐萁：保障助理的進步法案

國民黨團總召傅崐萁。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 針對民代頻因助理費觸及《貪污治罪條例》，國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修法草案，引發輿論爭議，但在今（5日）天的立法院會，無人提出異議，將兩項草案付委審查。國民黨立法院黨團總召傅崐萁則表示，助理費修正案是一個進步法案，目的是修法保護民代助理，無須成為民代的共犯。

陳玉珍提出的《立法院組織法》修正草案，將立委每人聘用公費助理8至14人改為聘用助理「若干人」，並刪除公費助理中的「公費」兩字；立法院撥款給公費助理的費用，改為撥款給立委一定數額，由立委統籌運用，且免檢據核銷，統籌運用項目不限於助理費、健檢費、助理文康活動費等；而《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案部分，將縣市議員助理與全國公務人員脫鉤，主張助理費屬補助性質，由議員統籌運用，同樣免檢據核銷，運用妥當與否僅對選民負政治責任，非屬貪污治罪條例等規範範圍。

立法院今上午召開院會期間，在處理報告事項階段，針對該案，現場立委並沒有人表達異議，讓這兩項草案都付委審查。

面對修法爭議，傅崐萁表示，助理費的修正案是一個進步的法案，助理費法案修正後，可以真正讓助理能夠得到保障，薪資是6萬元就是領6萬元，不用再退回5000元、1萬元回來，不要讓助理成為共犯。

傅崐萁強調，助理費的修正案不只是要迎頭趕上先進國家，讓助理能夠很紮實、真正的報多少薪資就是領到多少錢，絕對不會打折 ，無需成為民代的共犯，他們其實是保護這些助理，不管是在地方還是國會，都能保障助理得到最大的保障，不用讓薪資還要捐出給辦公室，還是做其它的使用。



傅崐萁說，中華民國的國會不會像三十年前、四十年前、五十年前落後國家的國會，好好的保護這些優質的助理，能夠確確實實領到他們應該有的報酬，「中華民國立法早就應該趕上世界時代的潮流，而不是再由這些扭曲的訊息、網軍、綠嘴不斷的攻擊」。

