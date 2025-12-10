陳玉珍推助理費除罪化「國民黨全線潰敗」粉專：不可逆的生死考驗

國民黨立委陳玉珍。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍等人提案推動「助理費除罪化」，不僅無具體項目限制，也不需提供收據或核銷憑證，引起社會強烈質疑。引發的政治風暴持續擴大。臉書粉專「聲量看政治」分析，這場爭議加上同一時間爆發的「鄭習會」親中傳言，已讓國民黨陷入「多重雪崩」的空前危機。藍營不僅被綠營打爆，連黨內助理、直播圈也集體噤聲，暴露出國民黨制度信任、領導威信、網路動員、組織團結以及核心價值動搖的全線潰敗，恐將永遠失去民眾信任。

「聲量看政治」今（10）天上午發文寫道，助理費除罪化「藍營直播聲量全面崩盤，危機指數破表」。以陳玉珍為首，國民黨立委有意推動「助理費除罪化」自以為能為自己解套，沒想到卻引爆史上最大公關危機，不只被綠營打爆、連自家直播圈、助理、立委全線潰敗。這場風暴，讓國民黨內的核心價值、黨內的團結與網路動員全部亮紅燈，全面暴露藍營政治治理能力和道德信任的「斷裂點」，台灣政壇恐怕再也回不去那個國民黨可以「裝沒事」的年代。

「聲量看政治」進一步強調，這次國民黨面對陳玉珍掀起的助理費除罪化爭議，從中央到基層、從立委到助理，沒有人敢講真話。國民黨內高層只會反覆「暫緩」、「討論中」，毫無決斷力。結果，連自己黨內的助理都聯合開嗆，基層士氣比選舉落敗還低。這是國民黨數十年來，少數幾次連「自家人」都不挺的重大危機。領導無力、派系各自為政，黨中央形同虛設，威信一夜蒸發。

「聲量看政治」提到，在網路動員方面，本來每次重大政治議題，藍營都有網紅直播圈可以撐住網路聲量。但從聲量圖來看，這次遇到「助理費議題」，基本上他們完全失聲。泛藍直播圈怕得罪藍營、怕被貼自肥標籤，乾脆集體噤聲。過去每逢民進黨出事，這些藍營的直播圈都能即時炒熱討論，現在卻連自己都不敢講，人氣直接腰斬。這代表，藍營的「民意動員引擎」在這一題上已經熄火，如果野火繼續燒，未來不只選戰難打，連組織凝聚力都會快速瓦解。

「聲量看政治」指出，國民黨已徹底丟失議題設定權，社會信任崩解。助理費議題一爆，輿論、新聞、網路全被對手定義，藍營想搶話語權卻一再失敗。傳播理論上，這代表國民黨在助理費議題上，已經完全失去「帶風向」的能力。外界對藍營的觀感，從過去的「政黨對決」直接掉到「自肥貪污、毫無擔當」。就算高層澄清、立委解釋，也無法阻止信任度繼續崩盤。藍營此題，已經進入「講什麼都沒人信」的政治真空期。

「聲量看政治」續指，更為嚴重的是，「鄭習會」風暴與助理費議題重疊，藍營價值根基動搖。國民黨在同一時間爆出「鄭習會」親中傳言，直接動搖國民黨的意識形態根基。反共不反、親中又怕，價值搖搖欲墜。碰上助理費貪污醜聞，國民黨形象同時被貼上「沒原則又沒良心」兩大標籤。這種價值危機不是短期可以修補，連深藍、青年軍、外部支持者都出現「信仰危機」。政黨品牌一但被打成「無可救藥」，再多資源也救不回來。

「聲量看政治」總結，從政黨危機到選戰危機，藍營進入多重雪崩。這不只是一次修法失誤，也可以說是國民黨制度信任、領導威信、網路動員、組織團結全線潰敗。接下來，他們如果還要繼續玩，不管是選舉、社會議題，還是立院攻防，藍營都將處在被動、低潮，甚至隨時可能被小黨、對手輕鬆突破的局面。這種「多重雪崩」能靠選舉動員補回來嗎？會不會有更多藍營助理、國民黨支持者對這個黨更寒心？

「聲量看政治」補充，國民黨要繼續的話，就要面對政黨重新洗牌、核心價值重新定義的重大轉折。危機未解，國民黨可能將永遠「失去」。助理費除罪化與親中疑雲雙重夾殺，讓國民黨陷入空前危機。如果要繼續這樣玩，未來的國民黨只會越來越像「一盤散沙的百年舊敗政黨」。這波危機，也許也能是台灣政黨生態進化的起點，但對藍營來說，就是一場無法逆轉的生死考驗。

