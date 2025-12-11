陳玉珍推助理費除罪化！她揭背後動機：恐超過總統薪水

政治中心／周孟漢報導



國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法，也就是助理費由立委統籌運用，更可以免檢據核銷，甚至已經在5日付委審查，而消息一出讓超過200多位國會助理連署要求撤案。對此，時代力量黨主席王婉諭特別發文揭曉了陳玉珍的背後動機，直喊「形同於讓立委的『可支配所得』暴增，甚至超過總統的薪水」。





國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法。（圖／民視新聞）





王婉諭10日透過臉書發文，分析了陳玉珍提的「助理費除罪化」法案，讓整個立法院人仰馬翻、甚至就連韓國瑜院長都罕見的踩煞車的原因，「這個法案之所以爭議巨大，不只是因為它可能是在幫顏寬恒等人解套。更重要的是，它試圖打破「公款專用」的紅線，讓原本該給助理的薪資，變相成為立委個人的『實質收入』」。



王婉諭舉例，「試想一下，如果這個法案通過，立委每個月除了本薪，還能合法統籌大筆助理費而不需要核銷。在某種程度上，這形同於讓立委的『可支配所得』暴增，甚至超過總統的薪水。這才是陳玉珍堅持不撤案、劉書彬氣的要求助理不得聯署反對的根本原因」。

時代力量黨主席王婉諭揭曉了陳玉珍的背後動機。（圖／民視新聞）





理論上，助理是立委聘的、為立委工作，但薪水為什麼不是立委發？而是由立法院直接匯款？王婉諭透露，一開始助理薪水確實是先撥給立委，再由立委發放，但很快就開始亂象百出，像是有的立委根本不請助理；有的找親戚掛名；就算真的聘人，也盡可能壓低薪資，把剩下的錢放進自己口袋，感嘆「這就是人性中的貪念」，為了解決這些問題，經過多年改革，才建立了今天的制度，薪水改由立法院直接撥給助理，確保錢真的進到勞工手上，避免立委中飽私囊。

不過，王婉諭也指出，即便如此「詐領助理費」的案件仍然不分黨派、層出不窮，難道，守法真的這麼難嗎？「一點都不難。只是這些利益令人無法抗拒而已」，透露陳玉珍近期受訪提到「修法起因在民代助理費究竟屬薪資，或議員問政工作的實質補貼？」王婉諭見狀則感嘆「在某些立委眼裡，助理費被當成國家給立委的『補貼』，只是『剛好』拿來請助理而已，如果能修法讓這筆錢不需核銷、直接進立委口袋，對他們來說當然是『回歸正軌』」。

即便薪水改由立法院直接撥給助理，但「詐領助理費」的相關案件仍舊頻傳。（圖／民視新聞）





王婉諭坦言在立法院4年，看過各種立委，有些立委認真問政，經費確實捉襟見肘；但也有些立委，一個會期進立法院的天數屈指可數，不質詢、不審法案，把立委身份當成喬事工具。對後者來說，聘專業助理只是浪費成本。如果沒聘滿助理，錢會被國庫收回；所以為了把錢領出來，他們只好找人頭、造假名冊。「但如果修法通過，這筆錢將名正言順成為立委的私房錢。而且這不僅是國會『獨樂樂』，陳玉珍也提案將地方議員也納入。更可能開啟台灣政治嚴重的結構性腐敗。當立委、議員本身成為一門『高獲利生意』，願意認真投入立法監督工作的誘因就更低了」。



基於上述原因，王婉諭表示「這也是為什麼，這次反彈最大的，就是最了解立法院運作的國會助理。這個法案一旦通過，受害最深的正是這群專業幕僚。這不僅讓資深助理感到不受尊重，更讓未來的勞動權益岌岌可危」，她進一步透露「藍營許多資深助理在國會打滾數十年，對議事的熟悉程度遠勝多數立委。這次連他們都看不下去，甚至醞釀串連抗議，這對國會運作絕對是個警訊。立委的法案、質詢、攻防，都需要助理協助，若專業幕僚集體消極抵制，國會真的很可能癱瘓。這也就是為什麼，韓國瑜院長會意識到嚴重性，破天荒地針對同黨委員的提案，發佈新聞稿來滅火」。

韓國瑜破天荒地針對同黨委員的提案，發佈新聞稿來滅火。（圖／民視新聞）





不過，王婉諭也坦言，自己並不否認現行制度有檢討空間，「第一，對於認真做事的立委、尤其是地方議員，目前的公費額度確實吃緊、資源有限，但解決之道應該是『增加透明的專款專用額度』，而不是把助理費變成無法監督的小金庫；第二，國會助理亟需法制化。現在公費助理沒有明確的敘薪標準與職權規範，這也是國安風險的漏洞」。

最後，王婉諭也點出根本的解方很清楚，就是制定《立法院公費助理任用法》，把助理的薪資、福利、聘用條件、職權透明化，「這在多數民主國家其實都是常態，台灣實在已經落後太久了」，並透露在11日，立院司法委員會就要排審《立法院公費助理任用法》，「如果朝野立委真的想解決問題，就請推動制度化改革，而不是選擇大開倒車。我也呼籲陳玉珍等人，盡快撤案撤簽。不要一意孤行，繼續推動不倫不類的『詐領助理費除罪化』，這不僅對國家沒有任何幫助，更是在引火自焚」。





