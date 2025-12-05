陳玉珍推助理費除罪化 律師轟「貪污就地合法」：每年自肥680萬

即時中心／梁博超報導

藍委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」和「地方民代費用支給補助條例」，將助理費除罪化，被視為幫涉案的顏寬恒解套；今（5）日稍早立院院會無人表達異議，兩草案付委審查。對此，律師黃帝穎便直言，助理費除罪後助理公費每月56萬元成立委私人金庫，「貪污就地合法」後將被社會唾棄；他還提到，2013年修《會計法》為顏清標公費喝花酒除罪，引發譁然，馬英九向全國道歉，「等於打臉現在國民黨顛倒是非、不知羞恥！」

黃帝穎在臉書發文指出，藍委陳玉珍提案修《立法院組織法》，將國會助理公費改列為立委支配，更明定僅需對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」。對此，黃帝穎表示，換言之在助理費除罪後，助理公費每月56萬元成為立委私人金庫，「等於每年自肥680萬元，將立委貪污『就地合法』。」

「顏寬恒條款顛倒是非將被社會唾棄」黃帝穎強調，顏寬恒是唯一助理費被貪污判刑的現任立委，一審及二審均被判貪污助理費7年10月，目前顏寬恒已上訴最高法院；若是修法通過，將立即改判顏寬恒無罪，甚至貪污不法所得108萬還給顏寬恒！「社會無法忍受荒謬修法、顛倒是非！」

同時黃帝穎還提到，立院在2013年修《會計法》，為顏清標擔任議長時期公費喝花酒的貪污案除罪，引發社會譁然。當年國民黨全面執政，馬英九總統向社會道歉，政院提起覆議讓國民黨團挽救已經三讀的「顏清標條款」。

黃帝穎直言，顏清標、顏寬恒父子倆都貪污，被修法除罪；而當年的馬前主席道歉，等於打臉現在國民黨顛倒是非、不知羞恥！

