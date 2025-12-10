陳玉珍推助理費除罪化 民進黨市議員轟：一夕回到解放前

國民黨立委陳玉珍所提《立法院組織法》等修正草案，將助理費變成由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」引發助理工會反彈。(圖／陳玉珍立委服務處提供)

針對國民黨立委陳玉珍所提《立法院組織法》等修正草案，將助理費變成由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」引發助理工會反彈，不少民意代表近日都接連發聲喊話與招開記者會回應，而新北市民進黨市議員林秉宥也針對修法版本精神與措施，在社群平台上發文回應，並簡單以「一夕回到解放前」的文字說明，強調就像是一夕回到解放前，猶如台灣幾十年來的民主路都沒有走過一樣。

林秉宥在文章中提到，立法院組織法累積了多少的血淚才慢慢進步，保障助理，嚇阻壞老闆；現在這個修法草案就這樣一夕回到解放前，猶如這幾十年的民主路都沒有走過一樣。

林秉宥提到，每個月助理都要拿憑證給他簽名，助理的薪水也沒有一毛錢經過他的手，甚至每個月都還要代墊數萬元的勞健保費用；而本來的制度讓他完全不用擔心薪水會晚發、少發、又或去到不該去的地方，讓自己可以專心在政治工作上；但現在這樣的改變，除了那些對助理費有所渴求的人以外，看不到任何的好處。

