陳玉珍推「助理費除罪化」修法付委 傅崐萁喊「進步的法案」

政治中心／綜合報導

陳玉珍推「助理費除罪化」修法付委，傅崐萁受訪稱進步的法案。（圖／翻攝畫面）

國民黨立委陳玉珍近日提出「立法院組織法」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，擬將立委助理費除罪化，遭疑有意為藍委顏寬恒涉助理費案解套，此舉不僅引發綠營不滿，甚至傳出連藍營立委助理也反彈。立法院會今（5）日在處理報告事項時，現場立委無人表達異議，陳玉珍所提兩項修法草案付委審查。對此，國民黨總召傅崐萁表示「助理費的修正案是進步的法案」。

陳玉珍提案的「立法院組織法」修正草案，擬將刪除聘用助理人數上下限規定，並明定助理費及辦公事務等補助費用由立法院撥予立法 員統籌運用；助理資格、薪資、聘用期間、工作內容及管理等事項，由各立法委員自行定 之，並依法申辦相關保險及退休金事宜。

另一案「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，修正聘用助理人數及補助議員聘用助理相關費用之預算編列規定，明定補助議員之助理補助費、助理春節慰勞金及依勞動基準法等規定應 由雇主負擔之相關費用，由直轄市議會、縣（市）議會撥予議員統籌運用；助理資格、薪資 、聘用期間、工作內容及管理等事項，由各議員自行定之，並依法申辦相關保險及退休金事宜。

針對「助理費除罪化」草案付委，傅崐萁在立法院受訪表示，包括美國這些主要國家就是一個實質的補貼，助理費修正後可以真正讓助理得到保障，薪資六萬塊就是領六萬塊，不用再退甚麼五千、一萬回來，不用再讓助理成為共犯。

傅崐萁說，助理費的修正案，不只是要迎頭趕上先進國家對國會議員的實質補貼，也能夠讓助理很扎實真正的他報多少薪就是領到多少錢，因為無須成為所謂民意代表的共犯，其實是保護這些助理，不管是地方的助理還是國會的助理，各級民代的助理，他們盡多少心領多少薪水絕對不會打折，能保障所有良善的助理得到最大的保障，不用他的薪資捐輸辦公室或做其他使用。

「我們正式向世界先進國家能夠迎頭趕上，中華民國的國會不要再像三十年前、四十年前、五十年前落後國家的國會，早就應該迎頭趕上！」傅崐萁指出，應該保護優質助理確確實實領到他們應該有的報酬，應該有的薪資而不是再把薪資捐出來，中華民國立法早就應該趕上世界時代的潮流，而不是在由這些扭曲的訊息網軍綠嘴不斷攻擊，真正要守護好我們的助理，就應該很真實的攤在陽光下，不要再陷助理於不義成為共犯，舊時代的邏輯早就應該鄙棄棄掉，不合時宜的應該修法。





