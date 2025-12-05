陳玉珍推「助理費除罪化」修法 立法院「無異議」付委審查

政治中心／綜合報導

國民黨立委陳玉珍近日提出「立法院組織法」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，，擬將立委助理費除罪化，遭疑有意為藍委顏寬恒涉助理費案解套，此舉不僅引發綠營不滿，甚至傳出連藍營立委助理也反彈。立法院會今（5）日在處理報告事項時，現場立委無人表達異議，陳玉珍所提兩項修法草案付委審查。

陳玉珍提案的「立法院組織法」修正草案，擬將刪除聘用助理人數上下限規定，並明定助理費及辦公事務等補助費用由立法院撥予立法 員統籌運用；助理資格、薪資、聘用期間、工作內容及管理等事項，由各立法委員自行定 之，並依法申辦相關保險及退休金事宜。

另一案「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，修正聘用助理人數及補助議員聘用助理相關費用之預算編列規定，明定補助議員之助理補助費、助理春節慰勞金及依勞動基準法等規定應 由雇主負擔之相關費用，由直轄市議會、縣（市）議會撥予議員統籌運用；助理資格、薪資 、聘用期間、工作內容及管理等事項，由各議員自行定之，並依法申辦相關保險及退休金事宜。

陳玉珍日前表示，這件事情起因是全國正副議長聯誼會，在聯誼會內通過提案，從議員助理費開始，這幾年有許多議員因助理費被提起公訴，原因不一。助理費規範在全台都有很多人會誤觸法網，若一項法律在很多人正常運作的情況下觸法，代表這項法律的確有檢討必要。

陳玉珍近日提出「立法院組織法修正草案」，擬將立委助理費除罪化。（資料圖／翻攝畫面）

