陳玉珍推「助理費除罪化」 她揭背後動機：月收比總統還高





國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法，引發國會助理群強烈反彈，也讓外界質疑恐形同替立委加薪。時代力量黨主席王婉諭今（11 日）表示，一旦法案通過，立委可統籌運用每月56萬元的助理費與加班費，且免檢據核銷，等同每月實質收入上看76萬元，甚至高於總統53萬元的月薪，凸顯提案爭議的核心並非制度改善，而是讓立委可名正言順掌握大筆公帑。

陳玉珍提案修法，主張立委聘任助理相關費用，包括健檢、活動及依法由雇主負擔的支出，皆由立法院編列補助預算，並直接撥款給立委統籌運用、免檢據核銷。外界質疑，此舉恐成為替國民黨立委顏寬恒所涉助理費案「解套」的手段，也等於打開公費專款專用的紅線。

依現行制度，立委每月可支用助理費47萬餘元、加班費9萬餘元，合計約56萬元，由立法院直接匯給助理，以避免過往「人頭助理」、「壓低薪資」等亂象。若修法讓助理費改由立委掌控，加上立委每月薪資約19萬餘元，月新高於總統月薪53萬餘元。王婉諭直言，「它試圖打破『公款專用』的紅線，讓原本該給助理的薪資，變相成為立委個人的「實質收入」。」。

王婉諭10日在粉專上指出，助理費制度原本是因早期立委自行發薪造成亂象而改革而來，讓公費能真正發放給勞工。然而多年來，詐領助理費案件仍屢見不鮮，問題不在制度太嚴，而是在部分立委把助理費視為「議員補貼」，而非員工薪資，才會產生不當得利的動機。

王婉諭指出，陳玉珍委員近期受訪提到：「修法起因在民代助理費究竟屬薪資，或議員問政工作的實質補貼？」她表示這句話精準點出了問題：「在某些立委眼裡，助理費被當成國家給立委的『補貼』，只是『剛好』拿來請助理而已。」王婉諭認為如果能修法讓這筆錢不需核銷、直接進立委口袋，對他們來說當然是「回歸正軌」。

她批評，有些立委本就不願聘專業助理，甚至1年中進國會的天數屈指可數，把公費視為收入來源。若助理費無需核銷，反將加劇政治結構性腐敗，地方議員同樣可能受影響，她痛批「當立委、議員本身成為一門『高獲利生意』，願意認真投入立法監督工作的誘因就更低了。」

王婉諭強調，此案最大受害者正是國會助理。若助理費被立委掌控，助理薪資與勞權恐面臨倒退，引發跨黨派助理串聯反彈。連立法院長韓國瑜也罕見出面踩煞車，顯示問題已影響國會運作。

她主張，真正的改革方向應是提高透明度、設置《立法院公費助理任用法》，明確規範助理薪資、職權與聘任制度，而非讓助理費成為立委的小金庫。她呼籲陳玉珍「盡快撤案」，避免再次倒退制度、損害國會信任。「不要一意孤行，繼續推動不倫不類的『詐領助理費除罪化』，這不僅對國家沒有任何幫助，更是在引火自焚。」

（封面圖／翻攝《王婉諭》粉專）

