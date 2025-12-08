陳玉珍推「助理費除罪化」引爆基層強烈反彈 國民黨團決定暫緩排案

國民黨立委陳玉珍近日推出助理費除罪化相關修法，全案經院會討論付委審查；不過近日已引起各界強烈反彈，連藍營基層也強力抨擊，恐進一步引爆茶壺風暴。（資料照／鄒保祥攝）

國民黨立委陳玉珍近日推出助理費除罪化相關修法，全案經院會討論付委審查；不過近日已引起各界強烈反彈，連藍營基層也強力抨擊，恐進一步引爆茶壺風暴。據悉，國民黨團今（8日）早幹部會議後，已決定暫緩列案，待重新討論、凝聚共識後再處理。

陳玉珍日前提出《立法院組織法》、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，促進「助理費除罪化」，明定助理費一定數額由立委統籌運用，並免檢據核銷。

上述兩項法案本月5日於立法院會中無異議付委審查，但後續仍招致基層強烈抨擊，藍綠白國會助理都有不滿聲浪，進一步讓國民黨內茶壺風暴發酵。國會助理工會便痛批，這次修法不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視；尤其該修法將讓助理勞動權益向後倒退數十年，也傷害我國的民主法治。

廣告 廣告

民眾黨主席黃國昌今對此也呼籲，委員會要排審前，或許應該先停下來，聽聽社會大眾及助理工會等意見，不要讓本來要推動制度化的修法，變成侵害助理權益，甚至貶低成幫個案脫罪的修法。

國民黨立院黨團今日上午舉行幹部工作會議，會上也討論相關議題。據與會立委轉述，助理費除罪化議題這幾天在媒體上發酵，引發基層反彈，不少立委都認為不能貿然推動。

國民黨立委牛煦庭也說，這次推動修法受到社會強烈抨擊，確實有重新商量的必要，黨團立委也都認為要再做討論，不能在面臨如此大的抨擊聲浪下仍選擇強硬推行，一定要尊重基層意見；因此黨團會議接納各界意見後，決定暫時不會排案。



回到原文

更多鏡報報導

扯助理費除罪化是進步法案 沈伯洋嗆藍委：根本是就地分贓

不忍了！「助理費除罪」付委審查 國會助理工會抗議：嚴正反對倒退修法

不滿藍推公費助理薪資直匯立委 黃智賢怒轟「適合下地獄」