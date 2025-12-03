陳玉珍推「助理費除罪化」！律師怒轟：乾脆廢掉貪污罪

即時中心／温芸萱報導

國民黨立委陳玉珍提議將「助理費除罪化」，昨（2）日程序委員會已排入週五議程，引發批評。對此，律師林智群在臉書砲轟「藍白要不要乾脆廢掉貪污罪？這樣比較一勞永逸」，並痛批藍白選前喊民生、選後卻忙於刪預算、推違憲擴權與政治法案，甚至圖利特定團體。他更直言，國民黨「本來就是共產黨的狗」，民眾黨則是靠粗糙話術騙選票的「政治詐騙集團」。

民意代表因助理費申報不當而觸犯《貪污治罪條例》的案例層出不窮，國民黨立委陳玉珍便提議「立法院組織法修正草案」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案」，主張將助理費「除罪化」。該提案昨日在立法院程序委員會通過，並列入本週五議程討論。

對此，律師林智群便在臉書痛批，「藍白要不要乾脆廢掉貪污罪？這樣比較一勞永逸」。

林智群表示，藍白陣營選前宣稱要推動民生法案，但當選後兩年來，不是亂刪預算，就是推違憲擴權法案、以及各式政治法案，「比如幫救國團拿回返還國家的非法黨產」，甚至把心力放在政治鬥爭上，「還圖利自己人」。

接著，他火力全開直言，「國民黨本來就是共產黨的狗，吃屎不讓人意外」，而號稱超越藍綠、被質疑成「小藍小紅」的民眾黨，在他眼中更是「政治詐騙集團」，不是不騙錢，而是騙選票。他批評，民眾黨以粗糙不堪的話術吸引支持，偏偏就一堆人買單。





