即時中心／潘柏廷報導

朝野政黨民代出現詐領助理費的案件時有所聞，豈料，國民黨立委陳玉珍提出要修《立法院組織法》等法，進一步推動「助理費除罪化」，除主張助理費由立委統籌運用，更可以免檢據核銷，立法院今（5）日更已付委審查，消息一出，引起不分黨派國會助理反彈。對此，立法院國會助理工會也發聲明表達嚴正反對，並強調此舉等同立委以廢除公費助理方式自肥。

針對今日《立法院組織法》第三十二條、第三十三條及第三十五條條文修正草案於院會付委審查，工會表示，對於任何可能弱化公費助理制度機制、侵害公費助理權益之修法方向，嚴正表達反對立場，並呼籲朝野立委務必三思而後行，勿以任何形式讓第一線承擔立委問政與民意服務的公費助理權益，成為政治算計下的犧牲品。



工會指出，公費助理是國會運作的重要支柱，是立法委員問政與服務的幕後推手，亦受相關法律規範監督的關係人，此提案將公費助理修正為助理，並將立法委員助理費直接補助給立法委員，且免檢據核銷，此舉等同立委以廢除公費助理方式自肥，不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視。

廣告 廣告

同時，工會更點出，廢除公費助理制度讓助理勞動權益向後倒退數十年，亦傷害我國的民主法治，在此明確嚴正反對，並呼籲立即停止此一修法。





快新聞／陳玉珍推「助理費除罪化」惹議！立法院國會助理工會反對：等同自肥

立法院國會助理工會聲明：嚴正反對廢除公費助理制度倒退修法。（圖／立法院國會助理工會提供）

工會呼籲朝野立委，國會改革應持續朝向健全國會制度、加強透明化爭取人民信任。如日本建立政策秘書、第一與第二秘書並公開可供民眾查詢。

因此，工會強調，自成立以來致力於提高公費助理職業尊嚴、推動「國會助理法制化」，盼透過專法明文規範舉凡公費助理的身分定位、聘僱關係、工作內容與範圍、薪資與工時、休假與加班、職業安全與申訴管道等制度，以健全國會、吸引優秀人才投入公眾事務、以成為立委問政服務堅實可靠的支持。

原文出處：快新聞／陳玉珍推「助理費除罪化」惹議！立法院國會助理工會反對：等同自肥

更多民視新聞報導

陳玉珍推「助理費除罪化」！律師怒轟：乾脆廢掉貪污罪

陳玉珍提助理費除罪化修法 綠喊可討論：但不能逕付二讀黑箱表決

陳玉珍推助理費除罪化 律師轟「貪污就地合法」：每年自肥680萬

