陳玉珍推「助理費除罪化」 王婉諭批「貪汙合法化」

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，明定立委「補助費」由立委統籌運用，且免檢據核銷。該草案於5日經立法院會交付委員會審查。國民黨團總召傅崐萁稱，此修正是「進步法案」，能真正保障助理權益。然而，時代力量黨主席王婉諭指出，陳玉珍的提案實際上是將「詐領助理費」除罪化，讓立委不需檢據核銷即可領取助理費，根本就是讓「貪污合法化」。











王婉諭昨（5）在臉書發文表示，傅崐萁稱這是「保護助理」的進步法案，但事實上，藍綠白立法院助理與助理工會均反對此提案。她指出，一旦通過，涉案立委可解套，國會專業運作將遭破壞。現行制度下，立委每月的公費助理費及加班費約56萬元，由立法院直接匯款給助理；在陳玉珍版本中，這筆款項將成為立委的「統籌款」，不限用途，免檢據核銷。

她強調，若立委可不限用途支配這筆錢，可能用於個人消費或支付房貸，合法領取「私房錢」；而助理費完全失去監管，不需檢核助理名單，也可能讓政治酬庸、聘用親信甚至敵對勢力滲入國家核心，嚴重影響助理權益與國會運作。王婉諭指出，現行助理聘用制度已缺乏法制化、專業化與透明化規範，助理的工作內容、職權、聘用資格與薪資標準皆無明確法律依據，勞動權益得不到保障，難以吸引或留住人才。

她最後強調，應推動《立法院公費助理任用條例》，建立透明、法制化與專業化的聘用標準，保障助理權益。陳玉珍提案不僅為貪汙行為開脫，更犧牲國會專業，是改革倒退的行為。唯有拒絕這類倒退修法，才能守護國會專業與民主基礎。

