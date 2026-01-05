陳玉珍推《離島建設條例》修法 綠委質疑將成國安漏洞

國民黨立委陳玉珍等人提出《離島建設條例》修正，相關草案已超過1個月協商冷凍期，最快於近期完成二、三讀。對此，民進黨立委沈伯洋表示，在野黨透過離島條例排除中央法規適用，形成「地方包圍中央」，甚至刻意排除《兩岸人民關係條例》相關審查，恐成國安漏洞。

國民黨立委陳玉珍、陳雪生等人提出《離島建設條例》部分條文修正草案，其中針對《離島建設條例》增訂第18條之1，離島得指定地區設置「離島自由貿易示範區」，簡化示範區涉及都市計畫、非都市土地使用分區變更與環境影響評估等程序，並授權離島縣政府以自治條例定之；另外，《離島建設條例》第3條、第7條等修正草案，主張離島重大建設投資計畫保障地方政府得就涉及都市計畫農業區、保護區或非都市土地變更為可建築用地者，另定其開發規劃。

陳玉珍回應指出，《離島建設條例》的修法重點在於「讓金門擺脫限制、促進發展」，設置自由貿易區的目的是要促進金門經濟，不應直接以國安為名扣帽子反對，她說：『(原音)那為什麼台南、高雄都是(國際商港)自由貿易港區，為什麼他們就不會變成洗產地的破口？他們歧視金門人喔？就是我們金門必須要擺脫很多限制，就是金門需要發展，就這麼簡單而已。』

民進黨立委沈伯洋則質疑在野黨透過離島條例排除中央法規適用，形成「地方包圍中央」的模式；早期版本甚至企圖排除《兩岸人民關係條例》相關審查，讓地方政府可直接與中國接觸，對國安構成實質風險。他說：『(原音)講白話文一點，這叫做地方包圍中央，也就是藉由離島建設條例，因為它是針對地方離島的條例，它去排除中央法規適用，所以如果還記得的話，他們在最早版本，他們去排除比如說中央對於兩岸條例法規的適用，只要地方(政府)跟這個中國直接談好了，那就可以免除比如說對人的審查、對公司的審查、對物流的審查，甚至是對海域的審查，所以這個其實對我們來講，一定是一個國安危機。』

民進黨立委陳培瑜也強調，地方經濟發展應透過促參、投資誘因等正當方式推動，離島自由貿易示範區可能讓中國零組件或半成品進入金門、馬祖後加工貼牌，形成「洗產地」的破口，更可能衝擊台灣的關稅談判。