陳玉珍推《離島建設條例》最快本週三讀 國台辦：樂觀其成

台北市 / 武廷融 綜合報導

國民黨立委陳玉珍提出《離島建設條例》部分條文修正草案，主張金門、馬祖設置離島自由貿易示範區，最快將於本週闖關三讀。綠營則批評該修法是為「一國兩制」試驗區鋪路，恐有國安疑慮。而中國國台辦今(7)日則回應，只要是有利於兩岸同胞利益福祉包括金門、馬祖發展的事，都樂觀其成。

國民黨立委陳玉珍等人提出《離島建設條例》部分條文修正草案，增訂金門、馬祖設置「自由貿易示範區」。不過綠營批評，該法案排除中央審查，讓地方政府可直接與中國對接，有替中國洗產地的可能，甚至是為推動「一國兩制」試驗區鋪路。

對此，中國國台辦發言人陳斌華今日回應表示，只要是有利於兩岸同胞利益福祉包括金門、馬祖發展的事，都樂觀其成。陳斌華也稱「民進黨當局為謀取政治私利，漠視民眾意願和金門、馬祖發展需要，罔顧金門、馬祖民生和民眾呼聲，站在民意的對立面，不得人心。」

