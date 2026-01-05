陳玉珍推「離島建設條例」 鍾佳濱：想把金門變福建省經濟特區

民進黨立院黨團召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會。(記者方賓照攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立委陳玉珍等人提出「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂離島得設置「自由貿易示範區」，遭疑是為推動「一國兩制」試驗區鋪路，該案去年逕付二讀交付協商，已超過一個月協商冷凍期。民進黨團幹事長鍾佳濱今日直言，該修法就是要把陳玉珍委員的選區金門變成福建省的經濟特區，以此在經濟上滲透台灣、在軍事上威脅台灣。

鍾佳濱批評，該修法以「離島」兩字來包裝，但並非指綠島、蘭嶼或澎湖，而是金門與馬祖，尤其是金門，就是要把陳玉珍委員的選區金門，變成福建省的經濟特區，以此在經濟上滲透台灣、在軍事上威脅台灣，在政治上讓台灣的民主體制造成嚴重考驗。

廣告 廣告

沈伯洋指出，「離島建設條例」在立法院國民黨過去提出非常多版本，每一次只要社會出現質疑聲浪，就會暫時縮起來，但只要大家沒有在注意，相關版本就會再度推出。無論提出的是哪一個版本，背後的核心思想沒有太大差別，就是「地方包圍中央」。

他直言，國民黨欲藉由「離島建設條例」讓地方離島可以排除中央法規的適用，早期版本甚至排除中央對「兩岸條例」的適用，只要地方直接與中國談妥，就可免除對人、公司、物流及海域的審查，對國安來說是一個危機，讓地方政府可直接與中國談條件。

【看原文連結】

更多自由時報報導

對接中國！離島條例修法最快下週三讀 官員轟：敵我不分法案

陸委會疑離島自貿區對接中國 藍：法案照既定排程推進

離島條例為「一國兩制」示範區鋪路？林楚茵：行政權須反制修法

柯文哲會民進黨團後藍白生變？ 國防預算是否再被封殺是指標

