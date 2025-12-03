陳玉珍提修法促助理費除罪化！涉案民代有望解套 律師轟藍白：乾脆廢掉貪污罪

藍委陳玉珍提案修「立法院組織法」助理費除罪化，有可能讓捲入案件的民代解套。（本刊資料照）

國民黨立委陳玉珍提案「立法院組織法」「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，昨（2日）日於程序委員會通過後，已排入本週五（5日）議程。其中，修法明定助理費由立委統籌運用、「免檢據核銷」，被認為涉助理費案民代有機會因此解套。

律師林智群也痛批，「藍白要不要乾脆廢掉貪污罪？」，直接一勞永逸？

「立法院組織法」修正草案中，擬刪除聘用助理人數上下限規定，改為「若干人」，並明定助理費及辦公事務等補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷；助理資格、薪資、聘用期間、工作內容及管理等事項，由各立法委員自行定之，並依法申辦相關保險及退休金事宜。

另一案「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，則擬明定補助議員之助理補助費、助理春節慰勞金及依勞動基準法等規定應由雇主負擔之相關費用，由直轄市議會、縣（市）議會撥予議員統籌運用；助理資格、薪資、聘用期間、工作內容及管理等事項，由各議員自行定之，並依法申辦相關保險及退休金事宜。

律師林智群看到有關助理費除罪化新聞後，在臉書發文怒轟「藍白要不要乾脆廢掉貪污罪？這樣比較一勞永逸。」

他指出，藍白2黨選舉時稱要推民生法案，但2年來只看到亂刪預算、搞違憲擴權法案，還有政治法案如幫救國團拿回返還國家的非法黨產，不然就是搞政治鬥爭，還圖利自己人。

「國民黨本來就是共產黨的狗，吃屎不讓人意外。」林智群轟完藍營後，也點名民眾黨號稱超越藍綠，結果是小藍小紅、政治詐騙集團，騙了選票還一堆人買單。

