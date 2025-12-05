陳玉珍提修法「助理費除罪化」付委審查 遭疑為特定人士解套

國民黨立委陳玉珍提出修法將助理費除罪化，今（5）天在院會成功付委審查。但平面媒體爆料，是國民黨秘書長李乾龍拜託修法，替顏寬恒助理費案解套，甚至傳出連藍營內部都有人反彈。對此，陳玉珍澄清「自己完全不知情」，也不是為了特定政黨修法。

助理費除罪化突襲修法 傳李乾龍特地請託

陳玉珍帶頭提出「立法院組織法」、「地方民代費用支給補助條例」修法，把助理費交由立委「統籌運用」且免檢據核銷，被公督盟、時代力量、台灣基進等政黨團體質疑是自肥惡法，認為是替少數人量身打造，堅決反對助理費除罪化。

甚至還有平面媒體報導，此修法是國民黨秘書長李乾龍拜託，被解讀是替藍委顏寬恒助理費案解套，連黨主席鄭麗文都不知情，還傳出有藍委助理不滿，認為是勞權倒退。

不擔心立委自肥 陳玉珍：付出相當薪資才有優秀人才

面對爭議，陳玉珍指出，「鄭主席知不知道什麼事情，我也不會知道她知不知道。世界各國先進國會裡，事實上助理費也撥給國會辦公室使用。」

陳玉珍強調，她並不用擔心立委會中飽私囊，因為一個立委要表現好，一定需要很強的法案助理，都是必須付出相當的薪資，才可以找到優秀的人才。

藍委牛煦庭也緩頰稱，社會各界的批評指教都會列入參考，未來法案審查也好、協商也好，都保留一定調整的空間。

台北／陳可親、班瑪旺嘉 責任編輯／洪季謙

