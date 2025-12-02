陳玉珍提修法「避民代誤觸法網」 高虹安林岱樺解套？助理費除罪列議程

近年許多民代捲入助理費涉貪爭議，國民黨立委陳玉珍提出修法草案，明定助理費一定數額由立委「統籌運用」且免檢據核銷，立法院程序委員會昨天將其列入周五院會議程。針對助理費除罪化相關修法，藍白兩黨立委大多表達贊同，執政黨立委則要求程序必須民主。

目前朝野政黨均有政治人物捲入助理費爭議，例如停職退出民眾黨的新竹市長高虹安、有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，還有現任國民黨立委顏寬恆、民進黨立委林宜瑾也都因為類似案件遭起訴，如今陳玉珍領銜提出「立法院組織法」修正草案，有望為其解套。

陳玉珍昨表示，儘管這項修法是由她領銜提案，其實全國正副議長聯誼會早已表達相關情況，不僅沒有引來民進黨批評，外界看法也都認為很正常，顯見這是不分藍綠白的問題，「民代都是為民服務，提案只是將該法規範得更清楚、更明確化，避免有民代誤觸法網」。

國民黨立委謝龍介說，這是歷史共業，法規有模糊的地方，修法後更明確，也能避免民代誤觸紅線。他不認為這會影響選舉，既然要立法就會跟民眾講清楚，「無論如何就是公費公用，中飽私囊就是貪汙，那就不行」。

民眾黨團副總召張啓楷表示，民眾黨團還要進一步討論。民眾黨立委林國成則說，現在全國不分各黨各派，近三百人涉入助理費案，問題在於現行法律不夠明確，透過修法才能確定其補助性質；本次修法是參考他國經驗，有助於釐清過去很多疑點，未來適用對象不限藍綠白，全國村里長、民意代表統統適用，這是好事一件。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，對於所有法案，民進黨團都要求民主討論；國民黨立委提案精進助理費制度，萬萬不可假借多數優勢而無視社會意見，甚至繞過合法審議程序。

