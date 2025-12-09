陳玉珍提助理費修法引反彈 韓國瑜承諾：把工會心聲完整轉達

立法院長韓國瑜強調，將全力維護國會助理的工作權益，並承諾會把助理訴求轉達給提案立委。（圖／黃耀徵攝）

國民黨立委陳玉珍日前針對《立法院組織法》第32、33、35條提出修法，主張公費助理預算應由立委統籌運用，引發朝野國會助理不滿。國會助理工會更發函向立法院長韓國瑜陳情，表達助理群體的擔憂與訴求。對此，韓國瑜今（9）日晚指出，將把工會意見轉達提案立委，並強調身為院長必須照顧全體職員，全力維護助理權益。

陳玉珍所提針對公費助理修法，引發朝野助理群反彈，質疑恐弱化公費助理制度，甚至可能讓助理費淪為「立委小金庫」，侵害助理權益。依照現行制度，公費助理的薪資是由立法院直接撥付至助理帳戶；但若依修法內容，未來預算將先撥入立委帳戶，再由立委統籌分配使用，且不需單據核銷。面對爭議持續延燒，陳玉珍今日表態不會撤回提案，但強調若有不同意見，歡迎溝通討論。

廣告 廣告

陳玉珍提出修法，主張公費助理費由立委統籌運用，引發外界質疑恐影響原有助理制度的保障機制。（圖／CTWANT攝影組）

針對助理工會要求撤案並預告週五將赴議場外抗議，韓國瑜表示，立法院尊重每一位委員的提案權，對於每位委員修法提案的原由、內容與所希望傳達的訴求，立法院都抱持尊重，讓法案在議事秩序下被討論。工會提出相關的擔心與訴求，一定會充分轉達給提案委員與黨團審慎考量。

他表示，國會助理是國會組成非常重要的一環、是國會運作不可或缺的重要夥伴，更是立法院的家人。身為立法院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

國會助理擔憂修法後助理費可能改由立委集中管理，恐衍生權益受損風險，工會已向立院提出陳情。（圖／CTWANT攝影組）

韓國瑜強調，誠摯感謝每位國會助理同仁的付出，默默協助委員蒐集資料、溝通民意、支撐議事運作，讓每一項法案、質詢以及民眾的聲音，能在國會裡被看見、被理解、被落實，讓台灣的民主治理更加成熟、穩健推進。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

婚後拒認公婆！她嫌對方素質差「不想改口喊爸媽」 網勸：把婚姻想得太簡單

立威廉罹癌首發文「我的世界崩潰了」！曝心中最大恐懼 只想平凡陪家人

風景區有「紅帽白鬍聖誕老人」 群眾一看傻眼：怎麼是鰲拜？