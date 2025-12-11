陳玉珍提助理費修法掀反彈 王婉諭倡制定《公費助理任用法》落實保障

時代力量黨主席王婉諭批評助理費修法恐讓公費變相成為立委收入，並呼籲制定《立法院公費助理任用法》以保障助理權益。（圖／CTWANT攝影組）

國民黨立委陳玉珍日前針對《立法院組織法》第32、33、35條提出修法，被質疑可能弱化公費助理制度，甚至恐讓助理費淪為「立委小金庫」，侵害國會助理權益。立法院司法及法制委員會今（11）日針對相關議題，邀請法務部、審計部等單位進行專案報告與質詢。時代力量黨主席王婉諭強調，助理費修法恐使公款變相成為立委收入，進而引發結構性腐敗，並主張應研擬制定《立法院公費助理任用法》，以制度化保障助理權益。

曾任立委的王婉諭以自身經驗指出，此案爭議不僅幫助顏寬恒等人是否解套有關，更因其試圖打破「公款專用」的原則，讓原本應屬助理薪資的經費形同成為立委的「實質收入」。她說，若修法通過，立委除了本薪外，還能統籌大筆助理費且無須核銷，使可支配所得大幅提升，甚至可能超過總統薪資。她強調，助理薪資改由立法院直接匯款，是因早年立委自行發放曾出現掛名、壓低薪資、中飽私囊等亂象，雖制度逐步完善，但詐領案件仍層出不窮，部分立委依舊把助理費當成「補貼」，企圖藉修法讓這筆錢能合法進入自己口袋。

國會助理薪資原由立法院直接匯入帳戶，若修法通過，未來將改由立委先收受預算再自行分配給助理。（圖／CTWANT攝影組）

王婉諭指出，立法院內確實存在兩種類型的立委：一種認真問政、經費吃緊；另一種則將立委職務當成喬事工具，不質詢、不審法案，聘請專業助理反被視為成本。為避免未聘滿助理的經費被收回，有人採取人頭助理、偽造名冊等方式。若修法通過，助理費將名正言順成為立委的私房錢，甚至擴及地方議員，恐造成政治上的結構性腐敗。

她也表示，現行制度確實有檢討空間，包括認真問政的立委及地方議員公費不足，以及國會助理亟需法制化等問題。王婉諭認為，最根本的改革方向是制定《立法院公費助理任用法》，讓助理的薪資、福利、聘用條件及職權透明化。王婉諭呼籲立委推動制度化改革，而非大開倒車，並要求陳玉珍等人撤案撤簽，停止推動形同「詐領助理費除罪化」的修法，以免造成更嚴重的後果。

