陳玉珍提助理費貪污除罪化太荒謬！學者直指有「2大嚴重問題」

陳玉珍提案將助理費貪污除罪化引發議論。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提案將立院編列預算之公費助理經費，改為直接撥給立委使用，還免檢據核銷，宣稱為助理費案除罪化，引發許多立委助理反彈。陽明交大法律學者林志潔認為，陳玉珍提出的「立委A助理費除罪化」修法，有兩個嚴重荒謬的問題。

林志潔指出，第一，要修法讓原本進助理帳戶的助理薪水，全部都進立法委員的帳戶，變成立法委員的薪水，完全改變助理費是助理薪資的本質，侵奪助理薪水，為立法委員加薪。

林志潔提到，第二，要修法讓所有立法委員請領費用時，都不必檢附單據核銷，因此，這些助理費用可被立委挪用去洗頭、買私人物品、吃大餐。

林志潔直指，公款公用、不得圖利自己，是公務人員廉政的基本要求，不檢附單據就要請款，顯然就是為了A錢。

林志潔強調，如果立法委員認為自己的薪水或為民服務費用不夠，你可以好好討論，修法增加立法委員的薪資預算，你不應該動腦筋到助理費去，想A助理的薪水。

另外，因為陳玉珍也打算將縣市議員的助理費改為議員薪資，全部入議員薪資帳戶，將公共資源私有化，林志潔呼籲各縣市議員的助理們，也要站出來保護自己的權益，要求撤回這樣的惡法！

