陳玉珍提助理費除罪化修法遭批變相幫立委加薪 今付委審查待討論

國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，將立委及地方民代助理費除罪化，但修法內容引發爭議，遭質疑勞權倒退，且變相幫立委加薪，陳玉珍表示可以好好討論，上述兩案今（12/5）已交付委員會審查。

陳玉珍提出的《立法院組織法》修正草案，將立委助理費除罪化，明定立委「補助費」由立委統籌運用，且免檢據核銷。根據立法院歲出機關別預算表，明年度公費助理預算為8.8億餘元，平均每位立委每年779.9萬元，若修法通過，將全數進到立委戶頭。無法杜絕助理費任意挪用亂象。

面對爭議修法，立法院國會助理工會副理事長田飛生批，立委「自肥條款」，優秀人才恐不敢進入國會。藍營內部也有雜音，助理私下抱怨不少。陳玉珍則強調，沒有為特定人士修法解套，議題討論不分黨派。

原一度傳出相關法案藍營擬抽出逕付二讀，不過，今天立法院會中，並無提案抽出，兩項修法交付委員會審查。

