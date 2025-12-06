陳玉珍提助理費除罪化修法 石明謹曝以後不叫貪污：不請助理賺到飽

陳玉珍近日提案修《立法院組織法》，試圖將國會助理公費改列成立委支配。（本刊資料照）

國民黨立委陳玉珍近日提案修《立法院組織法》，試圖將國會助理公費改列成立委支配，傅崐萁還強調這是個「進步法案」，引起不少反彈聲音。退休警察、知名球評石明謹昨（5）日po文，強調以後民代貪污助理費不叫貪污，而且聘用助理越少的民代拿越多，「都不請助理的就賺到飽。」

藍委陳玉珍提案修《立法院組織法》，傅崐萁昨天在立法院回應，強調這是一個進步法案，可讓助理獲得真正的保障，薪資是6萬就是6萬，不用再退什麼錢回來，「不要讓助理成為共犯」。

對於此爭議修法，石明謹昨於臉書po文，提到以前的民代貪污助理費方式有2種，像是「一家共榮模式」，民代聘用自己的表哥、表妹、姊夫、妹婿、前男友當助理等，不用來上班領薪水4萬，每個月政府會轉帳給助理，實際上每人只領1萬，剩下3萬要繳回給民代；還有「助理有愛模式」，民代聘一個助理4萬，每個月政府會轉帳給助理，但是這些助理會很有愛，人人都會自願繳回1萬當公積金。

但此修法若通過後，石明謹強調，以後民代貪污助理費方式，就變成政府撥款給民代，讓民代去找助理，不管有沒有聘用，這筆錢就是民代的，而且不用回報不用核銷。「聘用助理越少的民代拿越多，都不請助理的就賺到飽。啊！抱歉，這樣叫好爽，不叫貪污了。」

