即時中心／顏一軒、陳治甬報導

民代涉入助理費案爭議不斷，藍委陳玉珍提出相關修法草案，明定一定數額的助理費由立委「統籌運用」而且「免檢據核銷」，本案已於2日立法院程序委員會（程委會）通過納入5日大院院會的議程。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（3）日表示，此提案的受益者不限黨派，應屏除黨派政治立場，回歸民主政治的原則思考，但黨團不能接受為了除罪化，用逕付二讀的方式沒收討論、過水協商、黑箱表決。





今早9時30分，鍾佳濱在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪。鍾佳濱指出，有關於各級民意代表的助理公費到底要怎麼認定，過去引發了很多的討論，也有不分各政黨從中央到地方的（民代）因此而涉及刑罰。

廣告 廣告

他不諱言，有人說這個問題是「歷史共業」，但是嚴格來講，民進黨團有看到國民黨的提案，事實上此提案受益者也不限黨派，因此照（理）說是應該屏除黨派的政治立場，回歸到民主政治的原則來思考。

「這部分有個觀點可以思考」，鍾佳濱說，在各級民代當中，對助理費用的編列的性質屬性或有不同，目前立委公費助理的編列金額相當的高，如果依照這個提案的內容，一律視為薪資的一種補充，那恐怕會讓立委的薪酬超乎社會上所認可的程度。

鍾佳濱說，但相對於其他非六都的地方議員、民意代表，他們支領的這些金額如果要來聘請助理，可能人數有限，因此將其視為是一種問政的業務費用支出或許還有道理。

最後，鍾佳濱強調，總而言之，民進黨團認為任何的提案都應進入立法院進行充分討論，若未來此案能到立院來，就請各黨派來跟民間徵求意見，千萬不要再做出逕付二讀、交付表決、沒收討論、過水協商、黑箱表決，這是他們最不願意見到的，黨團歡迎各界來討論所謂的各級民代公費助理的費用性質，「但我們不能接受為了除罪化，用逕付二讀的方式沒收討論，過水協商、黑箱表決」。





原文出處：快新聞／陳玉珍提助理費除罪化修法 綠喊可討論：但不能逕付二讀黑箱表決

更多民視新聞報導

館長嗆藍白「不敢去中國」 徐嶔煌：罵黃國昌「這3字」！

吳沛憶助龍山國中羽球隊換新戰袍 挺小將自信閃亮發光

新北選戰白熱化！ 黃暐瀚：無懸念「他」將大戰蘇巧慧

