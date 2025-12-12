陳玉珍提助理費除罪化惹議 蔣萬安表態反對

台北市長蔣萬安在台北市議會總質詢備詢。 圖：張良一 / 攝

[Newtalk新聞]

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化修法引發爭議，引發跨黨派助理今（12日）抗議。台北市長蔣萬安今（12日）於議會被問及立場，他強調，不應傷害助理權益，明確表態不挺陳玉珍的提案版本，並稱有機會願意跟國民黨立法院黨團表達立場。

蔣萬安下午赴台北市議會接受市政總質詢，民進黨議員林延鳳質詢提問，北市府對於勞動權益、友善職場環境，是否應該堅持、不容妥協？蔣萬安答詢稱，確實，致力打造友善職場環境。

廣告 廣告

林延鳳又問，蔣萬安過去也當過立委，對於目前立院、地方議會的助理費施行細則或發放方式，有無哪邊需要修改？蔣萬安回稱，照相關規定進行。

林延鳳追問，那對於近日陳玉珍提出的相關修法版本，可不用檢附收據、助理費直接匯到雇主戶頭，且列為民代薪資一部分，蔣萬安支持這樣修法方向？蔣先是說，他有看到相關報導，但對實際提案文字內容不清楚，並強調不應該傷害到助理的權益，而是要確保他們的權益。

被問到是否願意明確表態，不支持陳玉珍提案的修法內容？蔣萬安點點頭，強調相關勞健保、確保助理的權益，立法院有助理工會，都有提出訴求，都應該落實進行。

林延鳳說，她會在質詢時提及該議題，因為認為外界對蔣的期待高，也希望蔣負責任，與國民黨團總召傅崐萁、陳玉珍溝通，撤回提案，不應該傷害平常努力付出的助理。蔣萬安也允諾，若有機會的話，他願意跟黨團、立委表達這樣的立場，會找機會反應。

另對於傳出有立委因得知助理連署一事，飆罵助理，甚至發生查水表等情況，林延鳳也關注，這些行為是否屬於雇主利用不當權勢施壓？北市勞動局長王秋冬答詢稱，立委助理適用勞基法，但目前是沒收到申訴，但只要有申訴，都會依照現行法令確保勞工權益。林延鳳也呼籲，本次連署助理近300位，若發生大量不當解雇、資遣問題，勞動局應掌握且進行調查。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

谷立言願赴立院說明軍購 黃國昌：沒僭越到監督外國行政官員的地步

反陳玉珍提助理費除罪化 國會跨黨派284助理連署發聲明