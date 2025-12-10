陳玉珍提助理費除罪化惹議！ 黃智賢再轟藍委：想不擇手段當皇帝？

國民黨立委陳玉珍。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提案擬將助理費除罪化修法，要將立院編列公費助理費「直接發到立委手中」，授權立委統籌運用且免檢據核銷，更要將縣市議會的議員助理納入適用。對此，親藍名嘴黃智賢昨（9）日就批評，助理不是民代的丫鬟或長工，並痛斥合法貪污助理費通過的立委，不擇手段想當皇帝？

黃智賢表示，目前助理費用直接由立院或議會，匯入助理帳戶，是最好的，也是唯一有正當性的制度。因為不會考驗人性，可以讓立委安心聘用助理。她指出，助理費的每一塊錢，都是老百姓的血汗錢，是人民付的錢。所以，助理真正的老闆，是人民，不是立委或民代，也因此才叫做公費助理。「如果立委要把助理改為立委自己私聘，那就該由立委自己出錢，我們人民就不該出任何一塊錢。」

她批評，如果立委自己要當員外爺或地主婆，雇長工或丫鬟，是你們立委或民代的事。只要不是人民出錢，大家當然管不著。但既然助理費是公款，助理的工作，當然就是為人民服務，是公務性質。「他們的尊嚴，來自他們是為人民的公共利益，共同利益而服務，他們不是立委或民代的丫鬟或長工。」

黃智賢認為，如果助理若要用到人民的納稅錢，她就要求必須直接匯入助理帳戶。並且，應該比照美國跟日本等先進國家，要完整公佈每個立委跟民代的每位助理，每人資歷，跟執行任務。因為助理是公費助理，所以人民有權知道每個細節。「我們有權要求你立委跟民代，公佈每個細節。我們有權要求，你花的每一塊錢，都要有單據核銷。」

另外，黃智賢還提到，立委助理若是改為私聘，那你就不要跟立院拿助理證。「你私聘的助理，不要踏入立法院，不要找官員要資訊，不要用立委名義發公文。」

黃智賢批評，立委胡亂搞來的便當立委；企業別有用心幫忙付錢的助理；以及黑道或詐騙集團或阿貓阿狗給立委免費用的助理，不准拿助理證，不准進立法院。「讓這個合法貪污助理費通過的立委，真的以為，將來不會有報應？將來不會被以圖利自己的罪嫌偵辦嗎？將來你不管選什麼，人民真的會忘記你的罪惡？真的還會投你票？你真的有自信，可以無法無天，不擇手段當皇帝？」

