陳玉珍提助理費除罪化背後目的不單純？王義川：是煙霧彈！

論壇中心／郭芳瑜報導

國民黨立委陳玉珍提案將「助理費除罪化」，除了針對立委，也對地方民代部分提出修正草案，比照立委的補助費，由議會撥予議員統籌運用，引發基層助理炸鍋。民進黨立法委員王義川在《台灣最前線》節目中指出，陳玉珍有可能只是在丟煙霧彈，她真正瞄準的是地方議會。

陳玉珍提案讓助理費除罪化，交給立委統籌運用、免檢據核銷，引發外界質疑是「自肥法案」，國會助理也發起連署，呼籲陳玉珍撤回提案。王義川表示，立委的助理費案跟議員的助理費案是一起的，國會助理真正的老闆是韓國瑜，而韓國瑜看不出來有沒有要站出來挺，只回應「不該侵害國會助理權益」。到最後會不會變成，既然立法院國會助理有意見，那國會的就不要修，而「議會的助理沒有人抗議」，所以地方民意代表的助理支給條例就讓它通過，「搞不好會照這樣發展」，所以國會助理可能只是煙霧彈。

原文出處：陳玉珍提「助理費除罪化」瞄準的是地方議會？王義川：立委只是煙霧彈！

